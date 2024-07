Costa Rica vs Jamaica Sub 20 HOY EN VIVO: sigue el partido por la fecha 2 del grupo A del Premundial CONCACAF. Tras empatar ante Cuba en su debut, los ticos salen en busca de una primera victoria que los encamine hacia los cuartos de final del certamen. La transmisión se puede ver a través de Disney Plus (ESPN), ViX y YouTube, en el canal oficial de la Concacaf. ¿A qué hora es? El juego inicia a las 5:00 de la tarde de Costa Rica (6:00 p. m. de Perú).

