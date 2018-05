Cristian Benavente: “Elegí Perú y lo elegiría mil veces”

Cristian Benavente grabó un video, el cual está en YouTube, sobre cómo se inició su amor por el Perú. El delantero de Sporting Charleroi aseguró que eligió los colores rojo y blanco gracias a su madre, quien le enseñó desde pequeño a querer nuestro país.

"Yo tengo el ADN peruano por mi madre que es una luchadora tremenda. Ella siempre me ha enseñado a nunca rendirme y siempre que pueda yo voy hasta quemar el último cartucho", afirmó Cristian Benavente en el video que circula en YouTube.

"Elegí Perú y lo elegiría mil veces. El Perú me ha demostrado un cariño que nunca esperé, me han hecho sentir que toda mi vida viví allí. Dice la canción que todos vuelven pero de verdad siento que yo nunca me fui", agregó muy emocionado el ‘Chaval’.

Por otro lado, Cristian Benavente aseguró que la elección de jugar por la selección peruana fue una decisión tomada con el corazón: "En algún momento pude intentar buscar mi futuro futbolístico en España pero el corazón no entiende de razones. Desde muy pequeño me sentí identificado con el toque peruano. Siempre me hablan de Cubillas quien es muy famoso en Bélgica".

El atacante del Sporting Charleroi fue parte de la última convocatoria de la selección peruana para afrontar los amistosos contra Croacia e Islandia, lo cual le brinda esperanza para conformar la lista de 23 jugadores que viaje a Rusia 2018.