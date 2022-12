Por el partido del tercer puesto del Mundial 2022, Croacia vs. Marruecos en vivo online este sábado 17 de diciembre (desde las 10:00 a.m. - hora local) en el estadio Internacional Jalifa, ubicado en la ciudad de Rayán. Los croatas cayeron (0-3) ante Argentina, mientras que los marroquíes no pudieron (0-2) ante Francia, la actual campeona del mundo. Cabe recordar que estas selecciones ya se enfrentaron en Qatar 2022, en la fase de grupos, y el resultado fue un empate sin goles. ¿Dónde ver el partido por TV? Las opciones de transmisión son Latina TV, DIRECTV Sports, TV Pública, TyC Sports, TV Azteca 7, TUDN, Caracol TV y online lo podrás seguir en El Comercio.

