La labor de Gareca en la Selección fue más allá de los resultados. El ‘Tigre’ supo repotenciar las habilidades de un grupo de jugadores para que rindieran al máximo en el equipo. Aquí te presentamos quiénes fueron:

Christian Cueva: el consentido

Si hay un jugador al que Ricardo Gareca supo sacarle todo su potencial ese es Christian Cueva. El delantero de la Selección Peruana tuvo muchas idas y venidas, vistiendo los colores de la ‘Blanquirroja’ pero el entrenador argentino nunca dudó de él y de lo que podría lograr.

El ‘Tigre’ apadrinó a Cueva, lo aconsejó y le enseñó que con disciplina y responsabilidad podía llegar a ser un excelente delantero, porque la habilidad estaba en él. En estos años dirigiendo a la Selección, Gareca no dejó de confiar en Cueva, fue titular pese a las críticas y juntos demostraron innumerables veces la gran carrera que tenía por delante.

Yoshimar Yotún: la salida

Cuando Ricardo Gareca convocó por primera vez a Yoshimar Yotún para disputar la Copa América del 2015, el jugador nacional tenía 25 años y jugaba como lateral izquierdo. Hoy, con 32 años, Yotún está lejos de esa versión: se convirtió en un indiscutible dentro del 11 titular del técnico argentino.

Gareca vio en Yotún la habilidad para trasladar el balón y hacer jugar al equipo. Es así que lo situó al lado de Renato Tapia. En el mediocampo, el peruano exploró todas sus posibilidades dirigiendo al equipo, repartiendo la pelota y ordenando el juego. Este gran cambio ayudó a que la carrera futbolística de ‘Yoshi’ explotará, llegando al Malmö FF de Suecia, Orlando City de la MLS, y Cruz Azul de México. Hoy brilla en Sporting Cristal.

Edison Flores: el de los goles importantes

Edison Flores fue de los jugadores del torneo local que impresionaron a Ricardo Gareca cuando llegó al Perú. El futbolista de Universitario de Deportes tenía 21 años cuando el argentino apostó por él y lo hizo debutar con la Selección Absoluta en el largo proceso de Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

A partir de entonces, Flores se ganó un lugar en la Selección en base a sus goles y asistencias, ganándose el corazón de la hinchada. Tal fue el potencial que el ‘Tigre’ vio en Flores que terminó siendo el máximo goleador de las clasificatorias a Rusia 2018 junto a Paolo Guerrero con 5 tantos. En las Eliminatorias a Qatar 2022 la hinchada recordará siempre su zurdazo para vencer a Colombia en Barranquilla.

André Carrillo: el desequilibrio

Hace siete años, el cimbreante Carrillo ya jugaba en la Selección, pero su falta de gol e inconsistencia eran factores de crítica para el jugador. Con Gareca a la cabeza del equipo, la ‘Culebra’ evolucionó y pasó de ser un habilidoso a ser un extremo letal.

El ‘Tigre’ vio en Carrillo la rapidez que la Selección necesitaba por la banda derecha para ganar espacios y llegar al área. Buscó potenciar esto, lo cual no fue sencillo. El jugador maduró durante todo este proceso, donde incluso no era un indiscutible durante la Eliminatorias de Rusia 2018. Una vez que Carrillo entendió su importancia en la ‘Blanquirroja’, pudo demostrar todas sus habilidades. Al punto que anotó el primer gol peruano en una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia ante Australia.

Pedro Gallese: el capitán

No solo es el dueño del arco de la Blanquirroja en las últimas dos Eliminatorias, sino también la voz que ordena al equipo desde el fondo del campo. Gracias al ‘Tigre’, Gallese, tercer arquero en los recordados ‘Jotitas’, dejó de ser solo un buen atajador que apenas conversaba con su defensa para transformarse en un líder.

A sus 32 años, Gallese es un arquero con un techo alto que por edad tranquilamente podrá resguardar a la Bicolor en las próximas Eliminatorias.

Así como ellos, el trabajo de Gareca también ha servido para formar a jugadores que asumirán el peso de la Selección en los próximos años.

Renato Tapia: el ancla

Ricardo Gareca apostó por un Renato Tapia de 20 años cuando llegó a la Selección. El argentino reconoció las grandes habilidades del peruano en el medio campo y no dudó en ponerlo como titular para comandar el flujo de juego del equipo durante las Eliminatorias de Rusia 2018.

Bautizado como ‘el capitán del futuro’, Tapia es uno de los jugadores más importantes que Gareca deja para los próximos años de la ‘Blanquirroja’. Está llamado a liderar el cambio generacional. Por algo el jugador del Celta de Vigo es el único peruano en una de las ligas top del fútbol europeo.

Marcos López: vértigo

Ricardo Gareca encontró en Marcos López el reemplazo ideal para Miguel Trauco. El peruano que milita en el San Jose Earthquakes de la MLS supo llamar la atención del técnico argentino con su rapidez y control del balón, habilidades claves para el funcionamiento del equipo.

Con 22 años, López se proyecta como el próximo gran lateral izquierdo de la Selección Peruana. Sin dudas, su juventud, madurez serán piezas fundamentales para los siguientes retos que deberá enfrentar la selección con el objetivo en las Eliminatorias de 2026.

Pedro Aquino: presión alta

Si bien las lesiones no han sido justas con Pedro Aquino en el último tiempo, el jugador nacional siempre tuvo la confianza de Ricardo Gareca. El técnico argentino lo tomó en cuenta para las Eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018, donde pese a no ser titular, siempre fue un recambio seguro. Quite y juego son sus principales cualidades. Con 27 años, Aquino integra el grupo de imprescindibles. En México es ídolo.

Luis Abram: solvencia

El defensa central de Cruz Azul ha sido uno de los elogiados por Ricardo Gareca. En los siete años frente a la Selección Peruana el argentino ha sido crucial para el crecimiento del jugador, que ha destacado por su juego rápido y técnica para salir desde el fondo.

El ‘Tigre’, además, ha sido fundamental para que Abram emigrara a tierras argentinas, específicamente a Vélez Sarsfield, en su primera experiencia extranjera. De esta manera, el zurdo le peleará un puesto a Callens en el siguiente proceso.

Ángelo Campos: seriedad

Tal vez sea el jugador que menos tiempo ha podido disfrutar de Ricardo Gareca como técnico de la Selección, pero sus buenas actuaciones y atajadas en Alianza Lima le valieron un espacio en el último tramo de las Eliminatorias. A sus 29 años no puede pestañear: Cáceda y Carvallo no se la pondrán fácil.