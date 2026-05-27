La selección peruana inició un nuevo ciclo de la mano del entrenador brasileño Mano Menezes, y jugarán nuevos amistosos válidos por la fecha FIFA ante los combinados de Haití y España.

El duelo ante Haití se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos). Tres días depués, el 8 de junio, ‘La Bicolor’ enfrentará a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

Estos amistosos se llevarán días previos al inicio del Mundial 2026, en donde la selección ibérica es una de las principales animadoras.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, Mano Menezes anunciará a los convocados el jueves 28 de mayo a través de los canales oficiales de la FPF.

Cabe resaltar que ya son cinco los jugadores con los que Menezes trabaja desde el día lunes: Pedro Gallese, Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera y Alfonso Barco.