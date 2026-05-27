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La selección peruana inició un nuevo ciclo de la mano del entrenador brasileño Mano Menezes, y jugarán nuevos amistosos válidos por la fecha FIFA ante los combinados de Haití y España.
El duelo ante Haití se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos). Tres días depués, el 8 de junio, ‘La Bicolor’ enfrentará a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).
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Estos amistosos se llevarán días previos al inicio del Mundial 2026, en donde la selección ibérica es una de las principales animadoras.
De acuerdo a fuentes de El Comercio, Mano Menezes anunciará a los convocados el jueves 28 de mayo a través de los canales oficiales de la FPF.
Cabe resaltar que ya son cinco los jugadores con los que Menezes trabaja desde el día lunes: Pedro Gallese, Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera y Alfonso Barco.