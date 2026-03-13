La selección peruana se alista para disputar dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA de marzo, que marcarán el debut del técnico brasileño Mano Menezes al frente de la ‘bicolor’. En ese contexto, uno de los temas que más expectativa genera entre los hinchas es la publicación de la primera lista de convocados del entrenador para enfrentar a Senegal y Honduras.

De acuerdo con información cercana al entorno de la FPF, la convocatoria oficial se daría entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, coincidiendo con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Esta nómina será la primera elaborada por Menezes desde que asumió el cargo, por lo que podría presentar varias novedades en el plantel.

Entre las principales expectativas está la posible inclusión de nuevos futbolistas que atraviesan un buen momento en el extranjero. Uno de los nombres que suena con fuerza es el del defensor Erick Noriega, quien viene destacando en el Gremio de Brasil y habría sido seguido de cerca por el técnico brasileño.

La selección peruana disputará su primer amistoso ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 (hora peruana) en el Stade de France, en París. Luego, el equipo nacional enfrentará a Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00, en el estadio Butarque de Leganés, España, en lo que será el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.