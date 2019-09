Cueva se inspira en su hija para salir adelante: “Puedo luchar por lo que estoy pasando como ella lo hizo”

Christian Cueva ha sido objeto de todo tipo de comentarios a partir de su bajo rendimiento en el Santos. La caída de su nivel, en parte, tiene que ver con un problema familiar.

La última hija del '10' de la selección peruana nació prematura a las 30 semanas y ha atravesado una serie de dificultades de salud que han preocupado al futbolista peruano, que en las últimas semanas tuvo que dejar los entrenamientos de su club para estar a su lado.

Christian Cueva celebrando su gol contra Costa Rica.

Después de 39 días de angustia y preocupación, Gianella Pamela, hija de Christian Cueva, recibió el alta médica. Esa noticia ha motivado al deportista nacional, quien ahora toma la historia de superación de su pequeña para afrontar las adversidades que se le presenten de ahora en adelante.

"Estoy muy feliz de que mi hija haya evolucionado bien. Es lo principal para mí. Nada está por encima de mis hijos. Dios ha puesto muchas pruebas en mi camino y me ha mostrado que no me dejará", dijo el volante de la selección peruana a Movistar Deportes.

"Ahora depende de mí brindarles esto a mis hijos, especialmente a Gianna. Puedo luchar por lo que estoy pasando como ella lo hizo", agregó con una voz aliviada.

En esa misma entrevista, Christian Cueva aseguró que ve a Ricardo Gareca como una figura paterna y le agradeció por todo lo que le ha aportado en su vida.

"Gareca es como un padre para mí y tiene todo el derecho de decir cosas buenas y malas. No me avergonzaré de decir que eres un padre para mí. Apostó por mí, pero siempre se ocupó de mi lado personal desde la primera llamada", puntualizó.