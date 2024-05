Jorge Fossati sorprendió a propios y extraños tras la inclusión de Christian Cueva en la lista de convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. ‘Aladino’ protagonizó una conferencia de prensa en donde se mostró agradecido con el técnico de ‘La Bicolor’.

“Estoy contento por la oportunidad de estar en la selección. No conocía al ‘profe’ personalmente, recién lo conozco en enero y tenía buenas referencias por mis compañeros que estuvieron con él”, indicó.

“Hoy en día me siento muy agradecido con él, con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, me siento feliz porque me ayudaron en un momento que realmente yo necesitaba, eso lo voy a llevar en mi corazón, y en mi mente”, agregó.

“Estar en la selección me deja más tranquilo, y que realmente uno sea valorado de la manera como lo está haciendo el ‘profe’, tendrá su recompensa y estoy seguro de eso”, finalizó conmovido.