Redacción EC
Este jueves 4 de septiembre de 2025, en un duelo difícil desde los primeros minutos, busca dar la sorpresa en la penúltima fecha de las . En un Centenario de Montevideo con gran cantidad de gente en las tribunas, se puso adelante en el marcador rápidamente.

Los primeros momentos de la Bicolor no han sido buenos. Muchas imprecisiones y dudas han sido una constante para el cuadro que hoy es visitante en un escenario imponente e histórico.

Producto de estas situaciones de estrés, el equipo peruano ya cuenta con dos futbolistas amonestados antes de los 30 minutos: Marcos López y Christofer Gonzáles.

Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |

