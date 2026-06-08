Matías Zegarra continúa dando pasos importantes en su carrera. El lateral izquierdo de Melgar, considerado una de las principales revelaciones de la Liga 1, volvió a tener participación con la selección peruana durante el amistoso frente a España, reafirmando la confianza que Mano Menezes ha depositado en él desde su primera convocatoria. El defensor arequipeño recibió su primera oportunidad con la blanquirroja durante el amistoso ante Haití, disputado el pasado viernes, pero apenas jugó uno minuto; frente a España, sumó más tiempo en el campo.

Con apenas 19 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar bajo la dirección técnica de Mano Menezes, un reconocimiento al buen rendimiento que viene mostrando en el campeonato local.

Zegarra aparece como una interesante opción para una posición que en los próximos años necesitará variantes y competencia interna. Actualmente, Marcos López es el dueño habitual del sector izquierdo, pero la aparición del futbolista de Melgar amplía el abanico de posibilidades para la selección.

Su capacidad ofensiva también ha llamado la atención. En la presente temporada acumula tres goles y cuatro asistencias, números destacados para un lateral y que lo han convertido en una de las figuras emergentes del fútbol peruano.

¡Fue la última chance! Desconcentración en el área rival que pudo ser el segundo gol de la Selección Peruana. ⚽❌



⏱️ 45’ ST | ESP 🇪🇸 3 - 1 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



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La participación de Zegarra se dio en la derrota de Perú por 3-1 frente a España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en un amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026.

Los goles del conjunto europeo fueron anotados por Mikel Oyarzabal y Pedri, además de un autogol de Pedro Gallese. Por su parte, Jairo Vélez marcó el descuento para el equipo dirigido por Mano Menezes, que continúa evaluando nuevas alternativas y jóvenes talentos para el futuro de la blanquirroja.