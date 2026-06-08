Resumen

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Con 19 años, Matías Zegarra se consolida como una de las grandes apuestas de la selección peruana. Foto: FPF
Con 19 años, Matías Zegarra se consolida como una de las grandes apuestas de la selección peruana. Foto: FPF
Por Redacción EC

Matías Zegarra continúa dando pasos importantes en su carrera. El lateral izquierdo de Melgar, considerado una de las principales revelaciones de la Liga 1, volvió a tener participación con la selección peruana durante el amistoso frente a España, reafirmando la confianza que Mano Menezes ha depositado en él desde su primera convocatoria. El defensor arequipeño recibió su primera oportunidad con la blanquirroja durante el amistoso ante Haití, disputado el pasado viernes, pero apenas jugó uno minuto; frente a España, sumó más tiempo en el campo.

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