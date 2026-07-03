Por Miguel Villegas

Cuando pienso en los 40 años de Deporte Total, y repaso sus coberturas, vuelvo a leer sus crónicas y testifico sobre su crecimiento, siempre me detengo en sus líderes, en esos hombres que fundaron la marca y sumaron día a día en su evolución. De no ser por ellos -confirmo- ninguno de los proyectos habría sido posible de iniciar desde el ya lejano 1986 y ninguno de ellos habría sido justo de entender, por más audaz, rebelde o disruptivo que parezca.

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