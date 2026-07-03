Cuando pienso en los 40 años de Deporte Total, y repaso sus coberturas, vuelvo a leer sus crónicas y testifico sobre su crecimiento, siempre me detengo en sus líderes, en esos hombres que fundaron la marca y sumaron día a día en su evolución. De no ser por ellos -confirmo- ninguno de los proyectos habría sido posible de iniciar desde el ya lejano 1986 y ninguno de ellos habría sido justo de entender, por más audaz, rebelde o disruptivo que parezca.

De todos sus editores en estas cuatro décadas, me tocó ser liderado por cinco de ellos. Aprendí a leer en voz alta, a escribir con música, a reportear hasta la medianoche. Y me prestaron su status, gratuitamente. Solo por estar aquí, desde el 2004. Por eso, en este aniversario 40 del suplemento deportivo más antiguo y vigente de Sudamérica, les pregunté sobre sus definiciones de lo que era DT en sus inicios. De la cobertura más importante que vivieron. De su primer recuerdo de la marca. De su buenísima salud, hoy en sociedad con el diario Depor en YouTube y web, que le permite ser, en el 2026, un espacio único sobre los deportes en el Perú y el mundo, cada día.

José Bragayrac, Carlos Lázaro Odría, Carlos Salas, Jean Pierre Maraví, Mario Fernández, Jasson Curi Chang, Miguel Villegas, Christian Cruz Valdivia y Rogger Fernández, periodistas que hoy dirigen y hacen DT. | Foto: Hugo Pérez / GEC / HUGO PEREZ

Quizá sea porque hoy, en mi rol de editor del suplemento que ellos tanto cuidaron, es que quería escucharlos. O mejor, y como siempre, leerlos.

1. ¿Qué cobertura recuerda con mayor nostalgia y emoción de su etapa en DT?

2. ¿Qué significa, en un medio tan competitivo y tan digital y 40 años después, que DT aún conserve su espacio print y web y hoy amplíe su espacio al streaming?

Pablo Cateriano

Editor DT 1986

1. Recuerdo que yo me encargaba de los inactuales y de las columnas de opinión. El Tigre Fernández era el de las grandes coberturas y el de los cierres, por experiencia y conocimiento. Yo tenía apenas 26 años. Alejo Miró Quesada había contratado al legendario periodista deportivo argentino Lucho Garro para que nos asesorara a ambos antes del lanzamiento, que era una locura: ¡un suplemento diario! Todos los días me tocaba pensar en algo (o en alguien) que no estuviera vinculado al fútbol para de ahí sacar un reportaje. Un reto profesional -y un aprendizaje- que valoro ahora más que cuando lo asumí.

2. Sigo DT diariamente en el print. La familia se construyó alrededor del fútbol: dos de la U, dos de Alianza y dos del Cristal. Fue una iniciativa mía de la que aún sospecho su efectividad. Creo que solo la comida le empata al deporte entre los temas de interés en casa. Ahora leo con mi nieto, al que su padre no solo lo ha hecho hincha de la U -como yo- sino lector del print. Algo que aprecio mucho. Me alegra que ese loco proyecto de hace 40 años -DT- siga en el print, tenga el ritmo trepidante que hoy imprime la web y que además se haya ubicado con éxito en el competitivo mundo del streaming. Una larga historia lo respalda.

Mario Fernández

Editor DT 1986

1. Decirte una sería engañarme yo mismo y no me perdonaría. Están las tres a Maradona, una a Pelé, otra a Paco Casal y la última a Roberto Chale. Pero la que rompió todos diques fue la del domingo 24/2/1985. Fui el único periodista peruano escrito que estuvo presente en el Estadio Nacional de Chile cuando la selección nuestra dirigida por Moisés Barack le ganó a la chilena por 1-2 con goles de José Velásquez y Franco Navarro. Nadie más hubo. El 25 Deporte Total la rompió toda ¿y la competencia? lo que vio por la TV y cables de las agencias....

2. Es de enorme valor que aún con 40 años de existencia “Deporte Total” mantenga no solo con sus lectores su calidad informativa sino que vaya mucho más allá mediante las armas del mundo internauta que en este Siglo XXI nos sorprende cada día y que ni siquiera el gran Julio Verne imaginó por completo.

Mario Sifuentes Briceño

Editor DT 1999-2005

1. En siete años como editor de DT pudimos liderar la cobertura de distintos ‘main events’: un mundial de fútbol, dos juegos olímpicos y competencias nacionales y regionales de distintos deportes. Pero la cobertura que recuerdo con más satisfacción es la de la Copa América 2004.

Y es que, como medio deportivo peruano jugábamos de local, con partidos programados en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Tacna, Trujillo y Lima. En esa época todavía viajaban delegaciones periodísticas de los países participantes, lo que demandó un despliegue logístico importante.

Recibimos el apoyo de la dirección del diario, del área de diseño, de infografía y de redactores de otras secciones, corresponsales y fotógrafos. Fue clave nunca perder de vista que, así como los futbolistas revolucionan el juego con su talento; entre los medios, los periodistas en cancha son los que nos conducen al gol. Fue una cobertura de mucha calidad y un exitoso trabajo en equipo.

2. Las TICs han evolucionado de una manera vertiginosa; tanto que vivimos una época en la que cada uno puede ser un medio. Por ello es importante que las empresas periodística utilicen las herramientas que tienen a su alcance.

Parte de nuestro encargo era convertir a DT en una suerte de academia de periodistas para el diario. Y es que, a diferencia de otras secciones, en la cobertura deportiva hay libertad para hacer crónicas, reportajes, emitir opinión y es absolutamente necesario entretener y soltarle la rienda a la pasión.

Como en el juego, el periodismo deportivo abraza el riesgo, la competencia y la espontaneidad. Con DT también se inició el proceso de rediseño del diario, que no consistía en ordenar la información en una maqueta; sino en pensar diferente para informar mejor. Por ello DT sigue siendo el espacio ideal para la innovación periodística en El Comercio.

Fabricio Torres del Águila

Editor DT 2005-2007

Tenía 16 años, el dormitorio plagado de imágenes de Maradona y cero conocimiento del periodismo como medio de vida adulta. Cursaba quinto de secundaria durante México ´86 y mi padre era quien, de noche, llegaba con El Comercio bajo el brazo. Me gustaba el fútbol, no me gustaba estudiar; mi ocio era leer el recién nacido Deporte Total, ver a El Veco en la tele y poco más que eso.

Sin saber bien por qué, en los noventa ingresé a trabajar a un medio de comunicación, conocí y trabajé con El Veco, y empecé a coleccionar carnets de prensa como periodista. Ver fútbol, escribir sobre el juego y entrevistar personas era el mundo ideal para un veinteañero.

Mi carrera había entrado en un loop donde no existían presiones, ni picos de adrenalina, ni tampoco cierres de edición contra la hora. Andaba dando vueltas en el área de Publicaciones y Multimedios de El Comercio, y vivía sin estrés pero siendo infeliz; algo me faltaba. Hasta que el azar hizo que estuviera en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando me ofrecieron ser editor de Deporte Total.

Sentarse en una silla importante adentro de un medio importante hacía que, aunque no quisieras, te sintieras importante. El trabajo se centró en mejorar los textos, buscar fotografías espectaculares, apostar por diseños atrevidos, incorporar ilustraciones y, fundamentalmente, darle confianza y libertad al grupo de redactores.

Editar Deporte Total fue la bisagra que mi vida y mi carrera necesitaban. Crecí de golpe y gané seguridad profesional. Mirar las páginas en blanco era un reto que, como equipo, supimos resolver de buena manera.

Eso sucedió hace casi veinte años. Siempre digo que DT me dio muchísimo y que yo le correspondí con todo lo que tuve. Mi recuerdo y agradecimiento a Alejo, Bernardo y Mario; y al equipo que estaba a mi cargo: Renato, Mario, Carlos, Patrick, Ken, Giovanna, Elkin, Lucho y Miguel. Fueron dos años cortos e intensos pero divertidos, de aprendizaje continuo para cada uno de nosotros.

No tengo duda de que —plataformas mediante— en un ratito más evocaremos el primer medio siglo de vida de esta marca. ¡Felices primeros 40, querido Deporte Total!

Carlos Salas Abusada

Editor DT 2007-2015

1. Mi recuerdo de DT es el de una universidad paralela a la UPC. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, así que aprendía tanto de mis profesores como de mis colegas y jefes en la redacción. La cobertura de la Copa América de Colombia, cuando tenía 23 años, fue un punto de quiebre. Llegó como un reconocimiento inesperado y una enorme responsabilidad. Recuerdo especialmente a Pedro Ortiz. No era mi jefe directo, pero se tomó el tiempo de escribirme un largo mensaje sobre lo que significaba esa oportunidad. Luego recibió en Lima cada una de mis notas, incluso durante sus días de descanso, con una dedicación que nunca olvidé. Sin proponérselo, me enseñó un nivel de responsabilidad que me acompaña hasta hoy.

2. DT sigue vigente porque nunca fue solo un suplemento deportivo. Ha sido una escuela de periodismo capaz de adaptarse al papel, la web y ahora al streaming junto a Depor sin perder su esencia: contar buenas historias y formar periodistas. Uno es, en buena medida, el resultado de esa escuela y, con el tiempo, intenta transmitir a otros lo que alguna vez recibió. Desde el Pato Almandoz hasta Fabricio Torres, pasando por Mario Sifuentes, recibí enseñanzas que marcaron mi forma de ejercer este oficio. Mi agradecimiento especial a todos ellos por la confianza, la exigencia y la generosidad con la que acompañaron mi formación.

Guillermo Oshiro

Editor DT 2015-2019

1. Sin dudas, el mundial de Rusia 2018, aunque el proceso eliminatorio no se queda atrás. Volver a la copa después de 36 años es el recuerdo más emocionante como periodista de DT.

2. Que DT siga siendo líder y gran referencia del periodismo deportivo en el país es un logro importantísimo, pues es premio a la constancia, calidad y rigurosidad sin perder su esencia, incluso hoy en el mundo online donde los tiempos son más cortos. DT sigue adaptándose a los nuevos tiempos pero sin perder su ADN.

SOBRE EL AUTOR