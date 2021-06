Conforme a los criterios de Saber más

Antes de la Copa América 2015, las encuestas colocaban a Cristian Benavente como el favorito de los hinchas de la selección peruana y Christian Cueva cada día era más cuestionado por indisciplinas y hasta por un enfrentamiento con los hinchas de Alianza Lima, en los primeros meses de ese año. Ricardo Gareca, en su estreno oficial como técnico de Perú, iba a dar su lista de convocados para el torneo continental en Chile. Todos esperaban al ‘Chaval’ en la lista, pero quien apareció fue ‘Aladino’ como el factor sorpresa. Las críticas empezaron a acompañar al ‘Tigre’ en sus primeros meses a cargo de la ‘Blanquirroja’. El tiempo, y cada Copa América, al final siempre le dan la razón.

En ese torneo del 2015, el primer gol de Perú fue a Brasil y lo anotó Christian Cueva . Este equipo de Gareca ha tenido muchas idas y venidas. en estos últimos seis años Pero Cueva siempre estuvo no solo en el plantel de convocados, sino como titular inamovible. En las buenas y las malas, el jugador de Al Fateh ha recibido los llamados de Videna sin pausa. Casi nunca fue dejado de lado. Un incondicional inamovible que está, de a pocos, recuperando su mejor versión con la selección peruana. En esta Copa América ya suma una asistencia (a Gianluca Lapadula frente a Ecuador).

Lo de Gareca con Cueva es mucho más que una simple terquedad. Aunque per polémica sobre la pertinencia de conservar a ‘Aladino’ en el grupo, a pesar de algunas inconductas, los resultados y la trascendencia del volante avalan esta cuestión de confianza. En las fotografías más decisivas de este Perú ganador con el ‘Tigre’, hay un sitio para Cueva: brilló en el triunfo ante Paraguay en Asunción, le dio el pase gol a Paolo Hurtado en Quito, asistió a Farfán en Nueva Zelanda, se la dejó en el área a Guerrero para su gol mundialista ante Australia, le anotó a Ecuador por Eliminatorias y le cedió la pelota a Lapadula para su primer gol con la selección. Y esto solo es un resumen.

Ricardo Gareca ha dirigido a Perú en cuatro ediciones de la Copa América. Del 2015 las conclusiones fueron la consolidación de Cueva y de Pedro Gallese en el arco. Además, quedaba claro que Guerrero y Farfán aún eran jugadores valiosos y casi irreemplazables. Se coronó ese ensayo con otro tercer lugar. Se repitió el podio del 2011, aquella vez con Sergio Markarián al mando.

La reinvención más necesaria

Para el 2016, la selección entró a una crisis de resultados en las Eliminatorias mundialistas y Gareca optó por la reinvención. Un empate con Venezuela en Lima y una caída con Uruguay en Montevideo, dejaron a la ‘Blanquirroja’ en la lona. Perú estaba muy cerca de la eliminación de Rusia y el ‘Tigre’ recibía el OK de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, para renovar el plantel. Quedó fuera de la selección un grupo futbolistas emblemáticos. Algunos volvieron como Zambrano, Farfán y Advíncula. Otros se despidieron para siempre como Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas.

En la Copa América Centenario del 2016, Perú fue eliminado en cuartos de final, luego de una definición por penales ante Colombia. La bicolor jugó cuatro partidos: 2 triunfos (Haití y Brasil) y 2 empates (Ecuador y Colombia). Aparecieron nombres como los de Aldo Corzo, Renato Tapia, Miguel Trauco, Edison Flores y se regresó a una vieja apuesta: la dupla de zagueros de la Eliminatoria para Brasil 2014 con Christian Ramos y Alberto Rodríguez. Los cuatro fueron al Mundial de Rusia 2018.

También comenzó crecer la confianza en Yoshimar Yotún como volante (con Markarián fue lateral izquierdo), aunque esta conclusión demoró un poco más de tiempo. En el torneo en Estados Unidos, quien fue titular al medio fue Óscar Vílchez, aunque después de alejó de la selección por problemas sucesivos con lesiones.

—El pos-Mundial—

Después de la Copa del Mundo, la urgencia era sumar nombres a la lista de convocables. Por un tema generacional, tres jugadores nacidos en 1984 pedían recambios en tiempo futuro: Alberto Rodríguez, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Por eso,en la Copa América 2019 volvió Carlos Zambrano y se apostó por Luis Abram (quien no fue a Rusia) en la zaga. El segundo ha sido titular en la mayoría de partidos en los últimos dos años. El caso de Zambrano vuelve a sonar como duda, porque en el comando técnico de Ricardo Gareca habría molestado mucho la tarjeta roja con Brasil, en el partido por Eliminatorias en Lima.

En esta Copa América 2021, Ricardo Gareca no ha perdido esa costumbre de ensayar y hacer oídos sordos a algunas críticas. Debutar siendo goleados por Brasil despertó la pregunta: ¿hay material humano para renovar el plantel? El ‘Tigre’ no cesó en su apuesta y hoy vuelve a aparecer como ganador a un paso de la clasificación a cuartos de final. Ya están acumulando oportunidades Alexander Callens (ahora pelea por un puesto con Abram), Marcos López (apareció competencia para Trauco), Sergio Peña, Santiago Ormeño y, por supuesto, Gianluca Lapadula. Ricardo Gareca no necesita de Google para buscar lo que necesita. Para eso siempre tendrá una Copa América.

