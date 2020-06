Donde otros veían rebeldía, desorden y polémica, Ricardo Gareca miraba talento, fútbol y oportunidad. Donde algunos preferían la crítica artera, él elegía el consejo amigable. Al pie del abismo donde muchos querían empujarlo, el técnico argentino le dio alas para volar. No es Christian Cueva su primer hijo peruano. Lo fue Donny Neyra en ese Apertura 2008 donde se ganó la chapa del ‘Riquelme de Ate’ mientras la crema salía campeón. No extrañó, por tal, que su designación como entrenador de la selección peruana en el 2015 presente otra cercana relación paternal. El elegido fue el menos votado por la prensa y los hinchas. Un futbolista que sumaba más episodios como ‘pelotero’ que como profesional, y a quien hoy es inevitable reconocer como el vástago con mayor afinidad con el ‘Flaco’.

Cueva, antes de llevarnos al Mundial, fue descubierto por Orlando Lavalle, promovido a Primera por el ‘Chino’ Rivera en la San Martín, protegido por el ‘Maño’ Ruiz -quien le sacó de encima el mote de ‘Cuevita’- y aconsejado por Franco Navarro. Todos vieron en él al jugador que solo el ‘Tigre’ consiguió convertir en crack. No hay descubrimientos al rebuscar la conferencia de prensa en la que se anunció la lista a la Copa América 2015. En aquellos meses, ese primer Gareca también pasaba en vivo y en directo por el reality de los medios que insinuaban que no calzaba en el buzo de la selección. Cuando los micrófonos apuntaron al cuestionamiento por ‘Aladino’, el técnico frotó la lámpara y sacó al genio de la paciencia.

“El llamado de Cueva consiste en que es un jugador que nos gusta, está en la alta competencia. Bueno, son situaciones que habrá que ir corrigiendo, ¿no? Por supuesto. Para este nivel, esas expulsiones hay que dejarlas de lado, y compenetrarse en las cuestiones del equipo”. El argumento de la convocatoria de Cueva estaba acompañado de una aclaración. El mediapunta había iniciado el 2015 agrediendo a un hincha, y semanas antes del llamado se fue expulsado contra Real Garcilaso, una tarde en Matute en la que el árbitro Ramón Blanco casi dejó sin medio equipo titular a los blanquiazules.

Hubiese sido más sencillo que Gareca elija -en vez de Cueva- a Cristian Benavente, por otro lado, un futbolista modelo. El ambiente en la prensa deportiva se habría disipado y los hinchas serían menos barrabravas sobre el tema. Sin embargo, algo es seguro: no habríamos visto al mejor mediapunta peruano de la historia reciente. Algo que se mantuvo latente todo el lustro que lleva el argentino en la bicolor es que la frase “yo creo en el futbolista peruano” encaja perfecto en el botín derecho de ‘Aladino’.

Hasta en el momento extradeportivo más cuestionable de Cueva, Gareca ha salido con un extintor para apagar las flamas. No jugaba en Santos y era ‘ampayado’ orinando en la calle, entonces la selección se convertía en un refugio. Donde muchos ven argolla, el ‘Tigre’ lo llama protección.

Christian Cueva es el tercer goleador del proceso de Ricardo Gareca detrás de Paolo Guerrero y Edison Flores. (Foto: GEC)

A inicios de este año, en una entrevista con DT El Comercio, el entrenador de la Blanquirroja volvía a poner el pecho por Cueva, quien dejó Brasil para buscar en México los minutos que respalden el llamado en las Eliminatorias. “Lo que pasa es que a veces todo se puntualiza en el tema de Christian Cueva. La selección ha respaldado a otros jugadores que no han tenido continuidad con sus clubes. Respaldamos a jugadores que han rendido bien en la selección. El escenario ideal es lo que todos pensamos: que los jugadores tengan continuidad, que estén sanos, que rindan en sus clubes. Eso lo queremos todos. Pero muchas veces ese escenario no se da. ¿Qué debemos pensar nosotros? En si hay rendimiento, o no, con la selección”, remarcó el ‘Tigre’.

Gareca-Cueva, una relación que no trata de solapar, mentir o alcahuetear, sino de confiar, apoyar y creer. Lo más cercano será el amor de un padre hacia un hijo. O en resumen, 60 partidos y 10 goles en la selección peruana.

Christian Cueva con Ricardo Gareca en el banco Estadísticas (selección peruana) Partidos disputados 60 Victorias 26 Empates 14 Derrotas 20 Goles anotados 10 Minutos en cancha 4.728

Jesús cree en ti

“Se podría decir que Jorge Jesús es mi papá en el fútbol. No lo puedo negar”, André Carrillo, 13 de abril del 2020.

El vínculo del extremo peruano y el técnico portugués nació en el Sporting de Lisboa a mediados del 2015. El seleccionado nacional iniciaba su quinta temporada en el club, que recién había fichado al mencionado entrenador. Dos episodios marcaron a fuego este arranque entre ambos. Primero, con un gol de André Carrillo, el Sporting se coronó campeón de la Supercopa de Portugal, el primer título de los dos que consiguió con los ‘Leones’. Y segundo, la ‘Culebra’ se negó a firmar una renovación de contrato y la directiva del equipo le impuso como sanción ser apartado del plantel. Uno obedeció, el otro acató.

Seis meses después, Carrillo firmó por el Benfica. Tres años más tarde, Jorge Jesús lo reclutó para el Al Hilal tras el Mundial de Rusia 2018. En medio año en Arabia no hubo títulos, pero si un vínculo que se hizo más fuerte. La prueba irrefutable está en una estadística justa: 16 partidos, 12 victorias, 4 empates, cero derrotas.

André Carrillo junto a Jorge Jesús en Río de Janeiro, mientras la selección peruana disputaba la Copa América 2019.

En junio del 2019, días después de firmar por el Flamengo, Jorge Jesús aprovechó su estadía en el Hotel Windsor, del exclusivo condominio Barra da Tijuca en Río de Janeio, para tomarse un café con Carrillo. En ese mismo recinto, la selección peruana concentraba mientras disputaba la Copa América de Brasil, donde la ‘Culebra’ vivía el rigor de ser suplente de Andy Polo. La charla amical sirvió, también, para conocer a Miguel Trauco, jugador por entonces del ‘Fla’.

Nadie imaginaba que, en diciembre, se encontrarían para disputar las semifinales del Mundial de Clubes en Doha. André como campeón de la Champions League asiática, y Jorge como mando del equipo ganador de la Copa Libertadores. En el partido, el peruano perdió los papeles y se fue expulsado a los 83′, mientras que el portugués supo hilar fino para conseguir una remontada que le dé el pase a la final contra el Liverpool inglés.

“Hablé con el profe luego de la final de la Copa Libertadores. Lo felicité y ayudé a su familia en Lima. Perdió algunas finales y el título en la Libertadores lo puso en la gloria. Fue bonito cruzármelo en el Mundial de Clubes”, completó Carrillo cuando le preguntaron por Jesús en plena cuarentena por coronavirus.

André Carrillo con Jorge Jesús en el banco Estadísticas (Sporting Lisboa + Al Hilal) Partidos disputados 23 Victorias 17 Empates 5 Derrotas 1 Goles anotados 4 Minutos en cancha 2.021

Pedro, mi buen amigo

“Con Alexi (Gómez) he tenido una relación excelente, conmigo se ha portado muy bien. Me ha hecho caso. Me ha adoptado prácticamente como un padre y no me ha fallado nunca”, Pedro Troglio, 12 de junio del 2020.

El final del verano del 2017 en Lima era el inicio de la era Troglio en Universitario de Deportes. El técnico argentino se dio el tiempo de recibir a la prensa deportiva por separado y en un arranque de franqueza instaló en las portadas de los medios el nombre de Alexi Gómez. “Yo creo que tiene futuro de venta en el club. Es una joya en lo futbolístico. He hablado mucho con él. De su vida, de su cuidado, de darse cuenta de que el tiempo pasa y a veces el tren no vuelve a regresar. Él sabe que no puede desaprovechar esta oportunidad. Espero que pueda dar ese salto de calidad”, le dijo a DT El Comercio tras su primeros entrenamientos en Campomar.

Pedro Troglio festeja junto a Alexi Gómez tras un golazo de Universitario de Deportes en el Clausura 2017. (Foto: GEC)

El arranque no pudo ser más esperanzador. Goleada 3-0 sobre Alianza Lima con Gómez anotando de penal. Encima, la ‘U’ que arrancó mal el año, se recuperaba y sumaba 13 puntos de 18 posibles con un Alexi que pronto apareció en las convocatorias de Ricardo Gareca para dos amistosos FIFA.

Pelearon el Apertura y se quedaron cerca en el Clausura. En nueve años de carrera, la producción goleadora de Alexi Gómez jamás encontró un pico tan alto: 11 tantos y 8 asistencias. Su salto a la Liga MX fue inevitable, mientras que la ‘U’ sufría el castigo de no poder contratar impuesto por la Comisión de Licencias.

En el 2018, año mundialista, Gómez anduvo entre Atlas de México y Minnesota United de la MLS, y lejos de la selección peruana. Solo un llamado de Pedro Troglio a inicios del 2019 podría encaminarlo. Esta vez fue en Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina.

Algunos destellos de buen fútbol en el Torneo de verano hacían presagiar que la ‘Hiena’ recuperaba confianza en las canchas. Sin embargo, en el reinicio de la Superliga, un triunfo y dos derrotas consecutivas fueron el final de Troglio en el puesto. Gómez tampoco esperó y, apenas lo llamaron de Melgar de Arequipa, pegó la vuelta al fútbol peruano.

“Un cariño importante por todo. Es una persona que marcó mucho en mi vida, en lo futbolístico y como persona. Siempre agradecido con el gran Pedro (Troglio)”, respondió Alexi Gómez el 26 de febrero pasado en sus primeras semanas como jugador de Alianza Lima.

Ahora que su destino en Matute pende de un hilo, Troglio salió a respaldarlo como buen padre. “No me causa placer verlo en estos problemas. Si lo tuviera otra vez conmigo trataría de darle una mano”, dijo a inicios de junio desde Honduras.

Alexi Gómez con Pedro Troglio en el banco Estadísticas (Universitario + Gimnasia y Esgrima La Plata) Partidos disputados 32 Victorias 18 Empates 7 Derrotas 7 Goles anotados 12 Minutos en cancha 2.534

Franco y paternal

“En lo personal, (Franco Navarro) me ayudó bastante. Me aconsejó, me apoyó cuando nadie confiaba en mí, y le agradezco”, Jean Deza, 25 de setiembre del 2019.

A finales de mayo, cuando Jean Deza iba a ser notificado en Alianza Lima que se iniciaría el proceso de su despido, Franco Navarro reapareció en la vida del díscolo futbolista con un salvavidas del tamaño del Estadio Nacional. Primero, reveló ante las cámaras de GOLPerú que de cariño le dice ‘loco’. Después, contó cómo se dio el primer contacto entre ambos. “(Roberto) Guizasola me pidió que lo lleve a Cajamarca. Le dije: ‘lo llevo pero tú te encargas de cuidarlo’”, sostuvo.

Y finalmente, muy a su estilo tiró una frase que entrelíneas confirma la cercanía técnico-jugador. “Yo no soy papá, ni vigilante ni niñero de nadie pero vivíamos en el mismo hotel. Él (Deza) se dedicó y hablábamos permanentemente, algo le habrá quedado porque no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que entendiera que tiene todas las condiciones para triunfar”, remató.

Deza y Navarro coincidieron en UTC desde inicios hasta setiembre del 2019. (Foto: AFP/GEC)

El tema continuó. “Que me lo presten para el Clausura”, comentó Navarro cuando el futuro de Deza se alejaba de Matute. Y, ahora, que se conoce su desvinculación, le tiró otro guiño. “Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer (a UTC) a Jean Deza”, reveló.

Franco Navarro consiguió en el 2019 lo que ningún otro técnico ha conseguido desde que Jean Deza juega al fútbol profesional desde el 2011 con el Zilina de Eslovaquia. Continuidad, graficada en los 34 partidos que disputó con UTC en el año (25 con Franco como técnico), y cuota goleadora: 6 anotaciones. En nueve años como profesional, cabe resaltar, el ‘Ratón’ solo anotó -oficialmente- 18 veces.

Con la Liga 1 apurando su vuelta, no será extraño ver que la dupla Navarro-Deza escriba un nuevo capítulo en el fútbol peruano.

Jean Deza con Franco Navarro en el banco Estadísticas (UTC de Cajamarca) Partidos disputados 25 Victorias 6 Empates 9 Derrotas 10 Goles anotados 6 Minutos en cancha 1.852

