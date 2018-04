Día del libro: lo que debes leer antes ver a Perú en Rusia 2018

Nombre: El camino a Rusia

Autor: Umberto Jara

Editorial: Planeta



"Cuando arribaron Gareca y sus colaboradores, lo único que encontraron fue una oficina con una mesa, un televisor, un pizarrón y unos informes anillados de los partidos que se jugaron para Brasil 2014. Esa era toda la infraestructura para la selección". [Fragmento del libro]

El camino a Rusia / Planeta

Nombre: Con todo, contra todos"

Autor: José Carlos Yrigoyen

Editorial: Penguin Random House



"Teófilo Cubillas es, para todos los efectos, la cara amable del fútbol peruano. No solo por su carrera, exitosa en todo sentido, sino por su conducta sana, su actitud optimista, ajena al escándalo. Es conocida la anécdota sobre la primera vez que salió fuera del país con el plantel de Alianza. En el avión la azafata le preguntó a los jugadores si querían beber. Perico León, crack del equipo, le respondió: 'a él traigale leche porque es un nene' provocando la risa general y estampándole sin darse cuenta el benévolo apodo que lo acompañaría por siempre". [Fragmento del libro]

Con todo, contra todos / Penguin Random House

Nombre: Los Once

Editorial: COSAS Studio



"El 31 de marzo del 2011 la vida todavía era fácil, es decir, el muchacho de esta historia no tenía que dar autógrafos ni posar para las cámaras ni dar lecciones a la gente. No era famoso. No había clasificado a un Mundial con Perú ni había anotado 5 goles en las Eliminatorias 2018. Edison Flores tenía 17 años y en el televisor de la sala que papá Carlos había comprado con los ahorros de su trabajo de zapatero también veía a la selección jugar y perder, sufrir y ganar, como el hincha que era". [Fragmento del libro de Edison Flores]

Los Once / COSAS Studio

Nombre: ¡Hola Rusia!

Autor: Joanna Boloña

Editorial: Grijalbo



"La selección peruana es como ese ex de hace años con el que sabes que todavía pasa algo, pero te ha fallado tantas veces que ya no puedes seguir creyéndole. Pasa el tiempo y te sigue escribiendo y llamando para verte. Tú sabes que no debes aceptar, porque las probabilidades de que te decepcione otra vez son altas". [Fragmento del libro]

¡Hola Rusia! / Grijalbo

Nombre: Expediente Rusia

Autor: De Chalaca

Editorial: Planeta



Todo lo que hay que saber de los 31 rivales de la Blanquirroja en su regreso a los mundiales"

Expediente Rusia / Planeta

Nombre: Benditos

Autores: Renzo Gómez y Enrique La Hoz

Editorial: Magreb



13 historias no aptas para incrédulos