El guardameta de 23 años debutó como titular en el arco blanquirrojo en el amistoso ante Chile en Santiago.
Redacción EC

El último partido amistoso de la ante Chile marcó el debut de varios futbolistas nacionales como , guardameta de 24 años.

Consolidado como titular en Sporting Cristal, recibió la confianza del entrenador interino de la blanquirroja, Manuel Barreto, para iniciar las acciones ante ‘La Roja’ por fecha FIFA.

En diálogo con RPP, Enríquez compartió su deseo de ser el próximo golero de la blanquirroja y tomar la posta de Pedro Gallese, arquero mundialista.

“No me costó el debut en la selección. Lo tomé con mucha confianza y estuve motivado. Hicimos un buen partido y no merecíamos perder. Lo más justo era un empate”, declaró.

“Voy a trabajar para ser el arquero de la Selección. Me gustaría tomar el puesto de (Pedro) Gallese más adelante”, finalizó.

Cabe mencionar que la selección peruana se medirá el noviembre ante Rusia y nuevamente frente a Chile.

