Por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV Go, juegan Francia vs. Polonia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Las acciones se desarrollarán en el Al Thumama Stadium, este domingo 4 de diciembre desde las 10:00 (hora local). Los franceses clasificaron a esta instancia como primeros del Grupo D con dos triunfos y una caída, mientras que los polacos fueron segundos en el Grupo C con una victoria, un empate y una derrota. Las miradas estarán puestas en lo que puedan hacer las estrellas Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.

