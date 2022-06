Uruguay vs. Panamá EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional este sábado 11 de junio del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Centenario de Montevideo. Sigue la transmisión vía DIRECTV Sports , DIRECTV GO, STAR Plus (STAR+) y AUF TV .

VIDEO RECOMENDADO Uruguay quedó listo para enfrentar a Panamá en amistoso internacional | Fuente: @Uruguay