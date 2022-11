Senegal vs. Países Bajos EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada del Grupo A del Mundial Qatar 2022 este lunes 21 de noviembre del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al Thumama. La transmisión del compromiso estará a cargo de DIRECTV Sports, DIRECTV Go, CNT, Gol Mundial, GOL Caracol, RCN, Tigo Sports y Televisión Pública. Además, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto online.

ALINEACIONES PROBABLES

Senegal: E. Mendy - Sabaly, Cissé, Koulibaly (capitán), Ballo-Touré - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta.

Países Bajos: Noppert (o Pasveer) - Timber, Van Dijk (capitán), Aké - Dumfries, Berghuis (o Koopmeiners), F. De Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen.

