¿Qué canales transmiten Chile vs. Rusia EN VIVO? La selección chilena vuelve al ruedo tras su última victoria ante Perú. Ya finalizadas las Eliminatorias 2026, ambas selecciones buscarán sus propios objetivos. Chile busca no cometer los mismos errores que la dejaron fuera de la Copa del Mundo.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Estadio Olímpico Fisht.

¿Dónde ver Chile vs. Rusia EN VIVO HOY?

El partido de Chile vs. Rusia por el amistoso internacional de este sábado 15 de noviembre del 2025, será transmitido en Chile por ESPN, Disney Plus y Zapping.

Bolivia: Disney Plus

Chile: Disney Plus, Chilevisión, ESPN, Zapping

Perú: Disney Plus

¿Cómo ver Chile vs. Rusia HOY EN DIRECTO, en Chile?

Para ver en Chile el partido ante la selección de Australia por el amistoso FIFA tienes 4 opciones: la primera es por la señal abierta a través de Chilevisión.

Luego, tendrás la opción de cable por ESPN; y streaming por Disney Plus y Zapping Sports.

Canal que pasa el partido en Perú

La señal encargada de transmitir este duelo de la selección de Chile ante Rusia en suelo peruano es Disney Plus.

No te pierdas la transmisión vía streaming. Solo debes ingresar al sitio web de Disney Plus para poder seguir la mejor programación EN VIVO y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.