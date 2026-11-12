Perú enfrenta a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva un duelo amistoso por la última fecha FIFA del 2026. El partido se jugará este viernes 13 de noviembre del 2026 a partir de las 8:00 PM en horario local. Perú abrió en enero un nuevo ciclo bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, quien además afronta un cambio generacional y la urgencia de mejorar el rendimiento del equipo, que concluyó la anterior eliminatoria en el penúltimo puesto, solo por encima de Chile. ¿Qué canales pasan el partido de Perú vs. Bolivia HOY por TV ONLINE? América TV y América TV GO transmiten el partido de Perú vs. Bolivia por señal abierta, cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Perú vs. Bolivia EN VIVO, este viernes 13 de noviembre, por amistoso 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué canales TV transmiten Perú vs. Bolivia EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Bolivia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 13 de noviembre del 2026.

Para Perú, el partido de Perú vs. Bolivia será transmitido a través de América TV por señal abierta, cable y streaming. Mientras que en Bolivia, el partido va por UNITEL.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de América TV Go en Perú.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia HOY por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Bolivia empieza a las 8:00 PM (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 3:00 AM

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Bolivia, en Perú?

En Perú, el partido de Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de América TV GO.

América TV

América TV GO

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Bolivia, en Bolivia?

En Colombia, el partido de Perú vs. Bolivia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por UNITEL Televisión, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de la página web de Unitel.