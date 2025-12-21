Canales que transmiten Perú vs Bolivia y cómo ver online el partido amistoso en Chincha

La selección peruana medirá fuerzas nuevamente ante Bolivia en un partido amistoso. Ambas selecciones se vuelven a ver las caras luego de haberse enfrentado en las Eliminatorias 2026. El último encuentro disputado fue en marzo pasado, con victoria para la blanquirroja por 3-1 en el Estadio Nacional.

El partido amistoso entre Perú vs Bolivia lo transmite América TV (Canal 4) de manera exclusiva para todo el Perú. Para ver el partido por señal abierta, podrás sintonizar el Canal 4, conectando una antena digital a tu televisor. En streaming lo podrás ver por América TV GO y Movistar TV App. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Perú vs. Bolivia por amistoso desde Chincha será por América TV en exclusiva. Esta señal pasará el partido de La Blanquirroja en Perú. Con América TV, podrás ver el partido en señal abierta para todo el país, mientras que en streamiing lo podrá ver por América TV Go y Movistar TV App.

¿Cómo ver América TV - Canal 4 EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver América TV EN VIVO en Perú, tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Chile totalmente EN DIRECTO sin interrupciones. También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, América TV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de América, que lo encontrarás en los dispositivos de Android como América TV GO o también mediante su sitio web.

Fecha : Domingo 21 de diciembre 2025.

Posibles alineaciones de Perú vs. Bolivia

Alineación de Perú: Pedro Gallese, Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.

Pedro Gallese, Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar. Alineación de Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo.