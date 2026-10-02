Perú y Canadá se enfrentan este sábado 3 de octubre en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá por amistoso FIFA a partir de la 1:00 PM (hora peruana). La Blanquirroja, dirigida por Mano Menezes, busca su primera victoria de esta gira por Norteamérica tras haber caído 4-1 ante Estados Unidos y lograr un empate 1-1 frente a México con un gol de Jairo Vélez. Por otro lado, Canadá llega con un gran envión anímico tras vencer recientemente a Chile por 1-0. Su máxima figura en ataque, Jonathan David, destacó en la previa la fortaleza defensiva del equipo peruano. ¿Qué canales pasan el partido de Perú vs. Canadá HOY por TV ONLINE? América TV, ATV y Movistar Deportes transmiten el partido de Perú vs. Canadá por señal abierta, cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Perú vs. Canadá EN VIVO, este sábado 3 de octubre por amistoso FIFA desde el Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá. / Eurasia Sport Images

¿Qué canales TV transmiten Perú vs. Canadá EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 3 de octubre.

Para Perú, el partido de Perú vs. Canadá será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Perú vs. Canadá será transmitido por TSN4, TSN5, RDS y One Soccer para Canadá. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de Fanatiz y Triller TV.

¿Dónde ver Perú vs. Canadá ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Canadá por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de América TV Go y Movistar TV App en Perú, y por Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Perú vs. Canadá HOY por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Canadá empieza a las 1:00 PM de Perú y 2:00 PM de Canadá el sábado 3 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 12:00 PM

: 12:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM

1:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Canadá, Estados Unidos: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM

3:00 PM Hora en España: 8:00 PM

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Canadá, en Perú?

En Perú, el partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de América TV GO y Movistar TV App.

América TV

Movistar Deportes

ATV

América TV GO

Movistar TV App

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Canadá , en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Triller TV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Fanatiz.

Triller TV

Fanatiz

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Canadá, en Canadá?

En Canadá, el partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por One Soccer, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TSN4, TSN5 y RDS.

TSN4

TSN5

RDS

One Soccer