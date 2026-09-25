Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la medalla de bronce del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La selección peruana afrontará su último partido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor se medirá ante Chile por el tercer puesto del fútbol masculino, luego de quedar fuera de la final tras perder 1-0 frente a Argentina en las semifinales. Revisa la hora, canal de TV, transmisión online y todos los detalles del partido.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por la medalla de bronce?

El partido Perú vs. Chile se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026, por el tercer puesto del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile por la medalla de bronce?

El encuentro está programado para las 8:00 a. m. (hora peruana). En Argentina, sede del torneo, el duelo comenzará a las 10:00 a. m.. La programación establece que el partido por la medalla de bronce se juegue antes de la final por el oro.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 7:00 a. m.

7:00 a. m. España: 3:00 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs. Chile EN VIVO?

El partido Perú vs. Chile por la medalla de bronce será transmitido en territorio peruano por Movistar Deportes, señal que viene llevando los encuentros de la selección peruana durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Canal de TV: Movistar Deportes.

¿Dónde ver Perú vs. Chile ONLINE?

El Perú vs. Chile EN VIVO ONLINE podrá seguirse a través de las plataformas digitales habilitadas para la transmisión de los Juegos Suramericanos. Una de las opciones reportadas para la emisión digital es el canal oficial de Odesur en YouTube.

Asimismo, El Comercio realizará la cobertura del partido con las principales incidencias, goles, resultado y todos los detalles de la definición por la medalla de bronce.

¿Dónde juegan Perú vs. Chile?

El partido se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

El recinto de Newell’s Old Boys será escenario de la jornada decisiva del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Allí se disputarán tanto el partido por la medalla de bronce como la final por el oro.