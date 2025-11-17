La selección peruana medirá fuerzas nuevamente ante Chile en un amistoso FIFA. La Roja y blanquirroja se vuelven a ver las caras luego de 1 mes, ya que, en el último encuentro disputado por ambos equipos, la victoria fue para la escuadra chilena por 2-1. El partido amistoso entre Perú vs Chile lo transmite América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú. Para ver el partido por señal abierta, podrás sintonizar el Canal 4 y 9, conectando una antena digital a tu televisor. Mientras que si ves el partido por Movistar Deportes, deberás sintonizar el Canal 3 por el cable de Movistar, ya que, no va por TV abierta. Otras opciones de seguir el partido es online vía streaming mediante las apps de Movistar TV App y América TV GO.

Por otro lado, en Chile, la transmisión del amistoso entre Chile y Perú, lo podrás mirar por el ESPN y Chilevisión mediante algún cableoperador o vía streaming por Disney Plus Premium, de transmisión exclusiva en Chile.

Revisa qué canal transmiten el partido amistoso de Perú vs Chile por fecha FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Perú vs. Chile por amistoso de fecha FIFA será por América TV, ATV y Movistar Deportes. Esas señales pasarán el partido de La Blanquirroja en Perú. Con América TV y ATV, podrás ver el partido en señal abierta para todo el país, mientras que con Movistar Deportes, deberás contratar un servicio de operadores.

¿Cómo ver América TV - Canal 4 EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver América TV EN VIVO en Perú, tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Chile totalmente EN DIRECTO sin interrupciones. También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, América TV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de América, que lo encontrarás en los dispositivos de Android como América TV GO o también mediante su sitio web.

¿Dónde ver Movistar Deportes - Canal 3 EN VIVO, en Perú?

Si deseas ver el partido de Perú vs Chile por la señal de Movistar Deportes, es importante que sepas que necesitarás de un cableoperador, ya que, este canal no está disponible para la televisión abierta en Perú. El único cableoperador que contienen la señal de Movistar Deportes es el de Movistar TV. Con que tengas ese servidor en tu TV, podrás mirar el partido amistoso EN VIVO desde la ciudad de San Petersburgo. También tienes la opción de verlo por streaming, a través de la app de Movistar TV App, que transmite todos los partidos de la selección de peruana con previa suscripción. Esta app está disponible para iOS y Android. Además, puedes mirarla mediante su sitio web.

¿Qué canal transmite ATV EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver ATV EN VIVO en Perú, tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Chile totalmente EN DIRECTO sin interrupciones. También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, ATV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros. Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por la transmisión de YouTube del Canal 9. En El Comercio también podrás seguir el partido a través de su minuto a minuto.

Horarios del partido de Perú vs Chile por amistoso FIFA en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile, en Chile?

En Chile, la transmisión del partido entre Perú vs Chile por partido amistoso de fecha FIFA, lo podrás seguir a través de ESPN por cable y vía streaming en Disney+.

Fecha, horario, TV y dónde ver en vivo Perú vs Chile por partido amistoso

Fecha : Martes 18 de noviembre 2025.

: Martes 18 de noviembre 2025. Partido : Perú vs Chile por partido amistoso.

: Perú vs Chile por partido amistoso. Horario : 12:00 horas de Lima, Perú.

: 12:00 horas de Lima, Perú. Canal : América TV, ATV y Movistar Deportes | Streaming: América TV GO y Movistar TV App.

: América TV, ATV y Movistar Deportes | Streaming: América TV GO y Movistar TV App. Estadio: Estadio Olímpico Fisht, Sochi.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile HOY?

El partido de Perú vs. Chile por amistoso de la Fecha FIFA, se jugará este martes 18 de noviembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Fisht.

Posibles alineaciones de Perú vs. Chile

Alineación de Perú: Pedro Gallese: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha, Maxloren Castro, Kenji Cabrera y Álex Valera.

Pedro Gallese: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha, Maxloren Castro, Kenji Cabrera y Álex Valera. Alineación de Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. Chile en vivo: ver transmisión del partido por amistoso por fecha FIFA desde el estadio Bicentenario de La Florida.



