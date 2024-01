Perú vs Chile, dónde y cómo ver: la Bicolor y la Roja se ven las caras por la fecha 1 del grupo B del Preolímpico sub 23 Venezuela 2024. Para ver el partido hay más de una opción: el Perú-Chile sub 23 se puede ver en Perú a través del canal DirecTV Sports (DSports), que se emite por televisión en DirecTV. Y en Chile transmite TVN (Canal 7) por señal abierta y sus plataformas digitales, como TVN Play. En ambos países y en Sudamérica, DirecTV GO (DGO) es otra alternativa para seguir el encuentro por internet, vía streaming. El partido será el domingo 21 de enero de 2024 en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, desde las 15:00 horas de Perú y 17:00 de Chile.

LINK DIRECTV PERÚ VS CHILE HOY PREOLÍMPICO

LINK TVN CHILE VS PERÚ PREOLÍMPICO SUB 23