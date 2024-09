¿Dónde ver Perú vs Ecuador? Estos son los canales que transmiten el partido en Quito por Eliminatorias

Perú vs Ecuador: dónde verlo

Conoce aquí qué canal pasa la transmisión del partido Perú vs Ecuador por Eliminatorias 2024. Mira a continuación la lista de canales de TV EN VIVO y plataformas streaming donde se puede ver el Ecuador-Perú.

Canal que va a pasar Perú-Ecuador

Dónde ver Perú vs Ecuador por Eliminatorias 2026

El partido de Perú vs Ecuador se puede ver por televisión abierta a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que Movistar Deportes pasa la transmisión por cable en Movistar TV.

¿Cómo ver el partido sin televisión?

Hay varias opciones para seguir el partido Perú vs Ecuador vía streaming: América TV Go, Movistar TV App (Movistar Play), Fanatiz DirecTV GO, entre otras plataformas para ver el encuentro por internet desde dispositivos como tablets y celulares.

¿Cómo ver Ecuador vs Perú?

Si estás en Ecuador puedes sintonizar el partido en El Canal del Fútbol (ECDF).

Lista de canales para ver Perú vs Ecuador

Dónde ver en Perú: América TV, Movistar Deportes, ATV

Dónde ver en Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)

Dónde ver en Argentina: DIRECTV Sports

Dónde ver en Colombia: RCN, Caracol

Dónde ver en Estados Unidos: Fanatiz PPV

Dónde ver en Chile: ESPN por Disney Plus

Dónde ver en Uruguay: AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports

Dónde ver en Venezuela: Simple Plus, Venevisión

Dónde ver en Bolivia: Tigo Sports

Dónde ver en Paraguay: Universo

Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF)