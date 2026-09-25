El partido amistoso de Perú vs. Estados Unidos se jugará este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 15:30 horas (hora peruana) en el Inter&Co Stadium en Orlando, Florida, Estados Unidos. Mano Menezes continúa la etapa de preparación con la selección nacional, mientras que los norteamericanos siguen bajo la dirección de Mauricio Pochettino. ¿Qué canales pasan el partido de Perú vs. Estados Unidos HOY por TV ONLINE? América TV, ATV y Movistar Deportes transmiten el partido de Perú vs. Estados Unidos por cable y streaming.

Consulta los canales TV que transmite el partido entre Perú vs. Estados Unidos EN VIVO, este sábado 26 de septiembre por amistoso FIFA.

¿Qué canales TV transmiten Perú vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 26 de septiembre.

Para Perú, el partido de Perú vs. Estados Unidos será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Perú vs. Estados Unidos será transmitido por ESPN y Disney+ Preium para México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes, UNIVERSO, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de América TV Go y Movistar TV App en Perú, y por Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Estados Unidos empieza a las 3:30 PM de Perú y 4:30 PM de Estados Unidos el sábado 26 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:30 PM

: 2:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM

3:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM

4:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM

5:30 PM Hora en España: 10:30 PM

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Perú vs. Estados Unidos por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por Telemundo Deportes y UNIVERSO, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV, Peacock y HBO Max.

fuboTV

Peacock

HBO Max

Telemundo Deportes

UNIVERSO

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en Perú?

En Perú, el partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de América TV GO y Movistar TV App.

América TV

Movistar Deportes

ATV

América TV GO

Movistar TV App

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en Argentina?

En Argentina, el partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en México?

En México, el partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en Colombia?

En Colombia, el partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Estados Unidos, en Chile?

En Chile, el partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium