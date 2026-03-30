y se enfrentan este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Municipal Butarque, en Leganés, España, por partido amistoso FIFA. Tras caer ante Senegal (2-0), la selección peruana ahora medirá fuerzas contra un rival de Concacaf, con el objetivo de darle competitividad a más jugadores y determinar el nivel en el que están. El técnico Mano Menezes realizará algunas modificaciones buscando su primera victoria al frente de la Bicolor. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.

¿Dónde ver Perú vs Honduras por amistoso FIFA?

El partido de Perú vs Honduras será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV para todo el Perú por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One.

Podrás ver el partido de la selección peruana por señal abierta en los canales de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Por cable, el amistoso va por Movistar Deportes (Canal 3). Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de América TV Go y Movistar TV App.

¿A qué hora juega Perú vs Honduras HOY por amistoso FIFA?

El partido de Perú vs Honduras por amistoso FIFA empieza a la 1:00 PM de Perú este martes 31 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM
  • Hora en España: 7:00 PM

¿Qué canal transmite Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso FIFA?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú1:00 PMAmérica TV, Movistar Deportes y ATVAmérica TV GO
Honduras12:00 PMTelecadena 7, Deportes TVC y HRNdeportestvc.com
Bolivia2:00 PMTuvesTuves Play
Estados Unidos2:00 PMFOX Deportes y FOX SportsFOX One

Horario, TV y dónde ver Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso FIFA

  • Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
  • Partido: Perú vs Honduras
  • Horario: 1:00 PM hora de Perú
  • Canal: América TV, ATV y Movistar Deportes
  • Estadio: Municipal Butarque
Perú vs Honduras EN VIVO se enfrentan este martes 31 de marzo en partido amistoso FIFA 2026.

Alineaciones de Perú vs Honduras

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marco López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Alex Valera.
  • Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Julián Martínez, Leonardo Posadas, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Leandro Padilla; Luis Palma, Eric Puerto y Dereck Moncada.
VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

