Perú y Honduras se enfrentan este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Municipal Butarque, en Leganés, España, por partido amistoso FIFA. Tras caer ante Senegal (2-0), la selección peruana ahora medirá fuerzas contra un rival de Concacaf, con el objetivo de darle competitividad a más jugadores y determinar el nivel en el que están. El técnico Mano Menezes realizará algunas modificaciones buscando su primera victoria al frente de la Bicolor. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.
¿Dónde ver Perú vs Honduras por amistoso FIFA?
¿A qué hora juega Perú vs Honduras HOY por amistoso FIFA?
¿Qué canal transmite Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|1:00 PM
|América TV, Movistar Deportes y ATV
|América TV GO
|Honduras
|12:00 PM
|Telecadena 7, Deportes TVC y HRN
|deportestvc.com
|Bolivia
|2:00 PM
|Tuves
|Tuves Play
|Estados Unidos
|2:00 PM
|FOX Deportes y FOX Sports
|FOX One
¿En qué canal ver, Perú vs Honduras en Perú por amistoso FIFA?
¿En qué canal ver, Perú vs Honduras en Estados Unidos por amistoso FIFA?
Alineaciones de Perú vs Honduras
- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marco López; André Carrillo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Alex Valera.
- Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Julián Martínez, Leonardo Posadas, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Leandro Padilla; Luis Palma, Eric Puerto y Dereck Moncada.