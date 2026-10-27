La selección peruana enfrentará a Italia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de Azerbaiyán. El conjunto dirigido por Diego Ortiz finalizó como líder del Grupo O y luchará por un boleto a la siguiente instancia del certamen internacional.

‘La Bicolor’ se mantiene invicta en el torneo. Tras el empate inicial 2 a 2 ante Bielorrusia, el equipo de todos empalmó cuatro victorias consecutivas: 12-0 a Papúa Nueva Guinea, 2-0 a Botsuana, 2-1 a Malí y 1-0 a Mongolia.

A continuación, te compartimos todos los datos para no perderte de este encuentro: fecha, horario y canales de transmisión.

¿Cuándo juega Perú vs. Italia por Copa Mundial y Festival Sub-15?

La selección peruana Sub 15 enfrentará a su similar de Italia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 este miércoles 28 de octubre del 2028 en el Complejo de Competición de Hovsan (Azerbaiyán).

¿A qué hora juega Montevideo Perú vs. Italia por Copa Mundial y Festival Sub-15?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil / Chile: 7:30 a.m.

Bolivia / Venezuela: 6:30 a.m.

Colombia / Perú / Ecuador: 5:30 a.m.

México: 4:30 a.m.

Estados Unidos (ET): 6:30 a.m.

España: 12:30 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Italia por Copa Mundial y Festival Sub-15?

El duelo entre las selecciones de Perú e Italia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 se podrá ver de forma exclusiva por FIFA+ a través de DAZN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo en la página web de El Comercio.