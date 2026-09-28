Perú y México jugarán partido amistoso en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro está programado para el martes 29 de septiembre y se jugará a las 20:00 hora de Perú y 19:00 de México. La selección peruana Llega golpeada tras sufrir una dura derrota de 4-1 ante Estados Unidos en su presentación anterior, buscando corregir el rumbo bajo el mando del estratega Mano Menezes. ¿Qué canales pasan el partido de Perú vs. México HOY por TV ONLINE? América TV, ATV y Movistar Deportes transmiten el partido de Perú vs. México por señal abierta, cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Perú vs. México EN VIVO, este martes 29 de septiembre por amistoso FIFA desde Nueva Jersey.

¿Qué canales TV transmiten Perú vs. México EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. México EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 29 de septiembre.

Para Perú, el partido de Perú vs. México será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por señal abierta, cable y streaming.

El partido de Perú vs. México será transmitido por TUDN, Azteca 7, Canal 5, Azteca Deportes y Televisa para México. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de TUDN, Univision y Univision Now.

¿Dónde ver Perú vs. México ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. México por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de América TV Go y Movistar TV App en Perú, y por TUDN App en México.

¿A qué hora juega Perú vs. México HOY por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. México empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de Estados Unidos el sábado 26 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 3:00 AM

¿En qué canal ver partido de Perú vs. México, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Perú vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Univision y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Univision Now.

Univision

Univision NOW

TUDN

¿En qué canal ver partido de Perú vs. México, en Perú?

En Perú, el partido de Perú vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de América TV GO y Movistar TV App.

América TV

Movistar Deportes

ATV

América TV GO

Movistar TV App

¿En qué canal ver partido de Perú vs. México, en México?

En México, el partido de Perú vs. México por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 y Azteca 7, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de TUDN App.

TUDN

Azteca Deportes

Azteca 7

Canal 5