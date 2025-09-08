¿Dónde ver Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO? La blanquirroja recibirá a la Albirroja en el estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. La selección dirigida por Óscar Ibáñez ya se encuentra eliminada, sin embargo, buscará cerrar el proceso clasificatorio con una victoria.

Por otro lado, Paraguay empató 0-0 con Ecuador el último jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteamérica 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia. Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabía de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Para que puedas ver el partido entre Perú vs. Paraguay, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, Perú, Paraguay y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver Perú vs. Paraguay EN VIVO GRATIS?

El partido de Perú vs. Paraguay en vivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido por el canal de América TV, ATV y Movistar Deportes en todo el Perú, en Paraguay será transmitido por Tigo Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Perú vs. Paraguay HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: Tigo Sports

En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV, Antel TV.

En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+

En Ecuador lo pasa: ECDF

En Venezuela lo pasa: Televen

En Perú lo pasa: América TV, ATV y Movistar Deportes

En Brasil lo pasa: Globo

En Colombia lo pasa: Ditu y RCN

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

¡A defender a nuestra #Bicolor 🇵🇪!



𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 🇺🇾 𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 🇵🇾 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



📝: https://t.co/TMgnGoTkKK#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/XfPZOnWa1L — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2025

