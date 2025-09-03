¿Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO? La selección peruana enfrentará este jueves 4 de septiembre a Uruguay en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026, el equipo dirigido por Ibáñez buscará los 3 puntos para seguir ilusionado con el repechaje al Mundial.

Perú necesita ganar y esperar que Bolivia y Venezuela caigan en sus respectivos partidos ante Colombia y Argentina, respectivamente, ya que, de ser así, la blanquirroja quedaría a 3 puntos del repechaje y esperará que los resultados en la última fecha les favorezca.

Para que puedas ver el partido entre Perú vs. Uruguay, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Perú, Uruguay, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Centenario.

¿Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO GRATIS?

¿Qué canales transmiten Perú vs. Uruguay HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: Popu TV

En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5

En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+

En Ecuador lo pasa: ECDF

En Venezuela lo pasa: Televen

En Perú lo pasa: América TV, ATV y Movistar Deportes

En Brasil lo pasa: Globo

En Colombia lo pasa: Ditu y RCN

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

¡A defender a nuestra #Bicolor 🇵🇪!



𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗨𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆 🇺🇾 𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝘆 🇵🇾 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



📝: https://t.co/TMgnGoTkKK#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/XfPZOnWa1L — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2025

¿Cómo ver partido Perú vs. Uruguay en Perú?

¿En dónde televisan partido Perú vs. Uruguay EN DIRECTO, en Colombia?

¿En qué canales ver partido Perú vs. Uruguay en Uruguay?

¿Cómo ver partido Perú vs. Uruguay Vallecano en Estados Unidos?

