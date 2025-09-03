¿Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO? La selección peruana enfrentará este jueves 4 de septiembre a Uruguay en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026, el equipo dirigido por Ibáñez buscará los 3 puntos para seguir ilusionado con el repechaje al Mundial.
Perú necesita ganar y esperar que Bolivia y Venezuela caigan en sus respectivos partidos ante Colombia y Argentina, respectivamente, ya que, de ser así, la blanquirroja quedaría a 3 puntos del repechaje y esperará que los resultados en la última fecha les favorezca.
Para que puedas ver el partido entre Perú vs. Uruguay, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Perú, Uruguay, Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO GRATIS?
El partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido por el canal de América TV, ATV y Movistar Deportes en todo el Perú, en Uruguay será transmitido por DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Perú vs. Uruguay HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: TyC Sports
- En Paraguay lo pasa: Popu TV
- En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5
- En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+
- En Ecuador lo pasa: ECDF
- En Venezuela lo pasa: Televen
- En Perú lo pasa: América TV, ATV y Movistar Deportes
- En Brasil lo pasa: Globo
- En Colombia lo pasa: Ditu y RCN
- En Bolivia lo pasa: Tigo Sports
- En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz
¿Cómo ver partido Perú vs. Uruguay en Perú?
El partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Perú por América TV, ATV y Movistar Deportes.
¿En dónde televisan partido Perú vs. Uruguay EN DIRECTO, en Colombia?
El partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Colombia por Ditu y RCN App.
¿En qué canales ver partido Perú vs. Uruguay en Uruguay?
El partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Uruguay por DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5.
¿Cómo ver partido Perú vs. Uruguay Vallecano en Estados Unidos?
El partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz.