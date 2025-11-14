¿Qué canales transmiten Venezuela vs. Australia EN VIVO La ‘Albiceleste’ y ‘Vinotinto’ se vuelven a ver las caras, esta vez por un amistoso válido por la fecha FIFA. Ya finalizadas las Eliminatorias 2026, ambas selecciones buscarán sus propios objetivos. Argentina planea quedar en óptimas condiciones para defender su título mundial; por su lado, Venezuela busca no cometer los mismos errores que la dejaron fuera de la Copa del Mundo.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Shell Energy Stadium.

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia EN VIVO HOY?

El partido de Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional de este viernes 14 de noviembre del 2025, será transmitido en Venezuela por Televen.

¿Cómo ver Venezuela vs. Australia HOY EN DIRECTO, en EEUU?

Para ver en Estados Unidos el partido deVenezuela vs. Australia por el amistoso FIFA tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Fanatiz.

Luego, el siguiente canal que pasa el partido de Venezuala es FOX Sports.

Canal que pasa el partido en Venezuela

La señal encargada de transmitir este duelo de la selección de Venezuela ante la vigente campeona del mundo es Televen.

No te pierdas la transmisión vía streaming. Solo debes ingresar al sitio web de SimpleTV para poder seguir la mejor programación de la televisión venezolana EN VIVO y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.

¿Qué canal transmite el partido en Canadá?

En Canadá, la transmisión del partido amistoso entre la Venezuela vs. Australia, lo podrás ver a través de Fanatiz. Sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Disney Plus.