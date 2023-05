Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE EN DIRECTO chocan este sábado 20 de mayo por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20, en el estadio San Juan de Bicentenario ubicado en la ciudad de San Juan. Ambos iniciará su camino en el torneo de la FIFA y quieren hacerlo con una victoria. ¿Dónde verlo? La transmisión internacional estará a cargo de las señales de Teleamazonas, DIRECTV Sports y TyC Sports, además de que tienes la opción live streaming de DIRECTV GO y el minuto a minuto de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO El Comercio - Ecuador hace su debut en el Mundial Sub 20 contra Estados Unidos en San Juan. Video: @LaTri