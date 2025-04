Ecuador SUB-17 vs Paraguay SUB-17 EN VIVO y ONLINE | Este martes 8 de abril a las 4:00 pm (hora ecuatoriana) y 6:00 pm (hora paraguaya), Ecuador jugará contra selección paraguaya por un cupo del Mundial Sub 17. La contienda futbolística tendrá lugar en el estadio Jaraguay de Montería. A continuación, podrás informarte cómo podrás seguir el partido en directo. ¿Dónde ver el Sudamericano SUB-17? Sintoniza el enfrentamiento de Ecuador y Paraguay en DSports a través de sus canales en HD y vía streaming por DGO. Finalmente, Deporte Total desde la web de El Comercio también se encargará de cubrir el partido. No te pierdas la transmisión.