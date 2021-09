Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol es un deporte de momentos y eso lo saben muy bien todos los jugadores. Un día puedes ser el más querido y luego de algunos partidos, rápidamente podrías pasar a ser el más criticado del equipo. Como Edison Flores, quien recibió más de una crítica por su bajo rendimiento en los partidos ante Uruguay y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. Es más, en redes criticaban a Ricardo Gareca por ponerlo como titular; sin embargo, hay razones muy fuertes por las que el técnico de la selección peruana confía en el ‘Orejas’.

No fue el mejor regreso de Edison Flores a la selección peruana. De hecho, en el análisis post partidos ante Uruguay y Venezuela tuvo un rendimiento que no pasó de los 5 puntos para el El Comercio. Se esperó mucho del buen ‘Oreja’, pero en el campo se vio muy poco.

“Su regreso a la selección peruana no fue el esperado. Solo tuvo algunos chispazos en ataque luego no apareció. No se entiende su titularidad, sobre todo porque recién sale de una lesión y había jugadores en mejor momento. El más bajo de todos. Si bien empezó intentando luchar todo, le ganó el trajín del partido. Luego, no aportó en ataque ni colaboró en la marca”, fueron los comentarios que se hicieron sobre Edison Flores.

En estos dos partidos por las Eliminatorias Qatar 2022, vimos una versión desdibujada de Edison Flores. Sus números hablan por sí solos. Ante Uruguay jugó 72 minutos, realizó 31 pases de los cuales solo acertó 24 generando un 77% de efectividad. Apenas ganó un duelo de los cuatro que tuvo en defensa y tuvo un remate desviado.

Ante Venezuela pasó lo mismo. Otra vez inició como titular y registró números muy bajos. No tuvo mucha participación solo realizó 16 pases con un 88% de efectividad, puso un pase con peligro de gol, un remate directo a portería y nada más. En defensa tampoco hizo mucho: de los 12 duelos que tuvo solo ganó 4 y perdió 6 veces el balón.

En las redes sociales comenzaron a preguntarse por qué Edison Flores seguía como titular si en la banca de suplentes había jugadores estaba Gabriel Costa quien es una de las figuras de Colo Colo de Chile. El ‘Gabi’ llegaba mejor porque el jugador del DC United recién había regresado a las canchas tras superar una lesión.

Entonces, qué pasó o qué influyó para que Ricardo Gareca apueste por Flores en estos dos partidos. Sin duda, fue una de las decisiones más complicadas para el ‘Tigre’ que en esta nota trataremos de explicar.

-EDISON FLORES SIEMPRE RESPONDIÓ-

Quizás pocos los recuerdan, pero la aparición de Edison Flores en las Eliminatorias de Rusia 2018, marcó un antes y un después en la selección peruana. Desde ese partido ante Venezuela en Lima, Ricardo Gareca comenzó a confiar en el atacante y este nunca lo defraudó.

En tiempos cuando ya no estaba Claudio Pizarro y Jefferson Farfán no era considerado por en la selección peruana, Edison Flores siempre puso el pecho. Se volvió una pieza importante en el esquema de Ricardo Gareca quien lo ponía como interior o detrás del punta. El ‘Orejas’ siempre respondió de la mejor manera.

Edison Flores jugó 12 partidos de aquellas Eliminatorias, 10 de ellos los hizo como titular y marcó 5 goles convirtiéndose en uno de los goleadores de la bicolor junto a Paolo Guerrero. También jugó los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda y las tres fechas de la fase de grupos en el Mundial Rusia 2018.

Tras la Copa del Mundo, Flores continúo siendo importante para la selección peruana. Aun se recuerda la gran Copa América 2019 que realizó, logrando ser clave para que Perú vuelva a una final continental luego de varios años.

Con Edison Flores se cumplía esa frase que algunos jugadores rinden más con su selección que con sus clubes. El ‘Orejas’ cuando se ponía la blanquirroja era otro, destacaba, era importante para el técnico. Algo que no el pasaba en los clubes que estuvo.

“Edison Flores es habitual convocado por nosotros, ya está volviendo a jugar. Es importante la vuelta de él para lo que pretendemos. Junto a Guerrero, fue el goleador nuestro. Es importante que esté convocado, estando en sus condiciones, como creemos que está en estos momentos”, explicó Gareca sobre la presencia de Flores en esta convocatoria.

Ricardo Gareca sabe lo que Edison Flores puede darle a la selección peruana. El jugador del DC United es polifuncional, puede como interior por derecha o izquierda, detrás del centro delantero, como volante ofensivo, hace muy bien el recorrido, pisa constantemente el área rival, tiene pase gol, saca buenos centros y es un buen definidor.

El Edison Flores que todos recordamos también es muy bueno en el uno contra uno y es de los pocos jugadores que tiene la selección peruana que rompe líneas. Agarra el balón y se va hasta el área rival y esas jugadas terminan en pase o gol. De todo lo que describimos, solo se vieron chispazos en estas fechas de Eliminatorias.

Además, Ricardo Gareca quería volver a juntar a la mitad del equipo que más alegrías le dio y que mejor funcionó con la selección peruana. De la mitad de la cancha hacia adelante, el ‘Tigre’ volvió a tener a Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero. Lamentablemente, no funcionó como el estratega hubiese querido.

Las noticias desde Recife, lugar donde se jugará el Perú vs. Brasil, aseguran que Ricardo Gareca cambiará de sistema y jugará con 3 volantes en la primera línea. Esto haría que Edison Flores no inicie las acciones; sin embargo, podría tener minutos en la parte complementaria. Esperamos ver a la mejor versión del buen ‘Orejas’.

