El experimentado futbolista nacional recordó sus inicios con camiseta blanquirroja y animó a su compañero en Universitario.
Redacción EC

Jairo Concha fue uno de los futbolistas más criticados tras la última fecha doble de la selección peruana en la fecha FIFA y recibió el respaldo de varios seleccionados nacionales como Edison Flores.

El experimentado mediocampista, con quien comparte plantel en Universitario de Deportes, no dudó en reconocer el talento de su compañero y lo animó a seguir adelante.

“Jairo, para mí, es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal”, dijo en declaraciones a Inka Digital TV.

“A nosotros también nos tocó ese momento que no pudimos encajar muy rápido en la selección, pero él es un jugadorazo, sabe que tiene que estar fuerte y él tiene que seguir adelante para siempre”, añadió Flores.

Universitario, con ambos futbolistas, buscará sacarle lustre a su tricampeonato nacional, cuando afronte la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto de visita ante Los Chankas.

