Jairo Concha fue uno de los futbolistas más criticados tras la última fecha doble de la selección peruana en la fecha FIFA y recibió el respaldo de varios seleccionados nacionales como Edison Flores.
El experimentado mediocampista, con quien comparte plantel en Universitario de Deportes, no dudó en reconocer el talento de su compañero y lo animó a seguir adelante.
“Jairo, para mí, es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal”, dijo en declaraciones a Inka Digital TV.
“A nosotros también nos tocó ese momento que no pudimos encajar muy rápido en la selección, pero él es un jugadorazo, sabe que tiene que estar fuerte y él tiene que seguir adelante para siempre”, añadió Flores.
Universitario, con ambos futbolistas, buscará sacarle lustre a su tricampeonato nacional, cuando afronte la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto de visita ante Los Chankas.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC