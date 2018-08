Edmílson: “Para Guerrero fue un milagro jugar el Mundial de Rusia”

Por: Kenyi Peña Andrade



En dos equipos llenos de jugadores talentosos, Edmílson inyectaba la dosis de carácter a ese Brasil campeón del Mundial 2002 y al Barcelona ganador de la Champions 2006. Doce años después, el brasileño sigue sin guardarse nada, pero ahora frente a la prensa.



— ¿De qué se trata este festival FútbolNet?



Es un programa social basado en esta alianza entre Scotiabank y la Fundación Barcelona, en la cual soy embajador. Buscamos implantar valores a los niños a través del fútbol.



— ¿Cuál es el recuerdo más feliz de tu infancia?



Jugaba mucho fútbol. Es algo que hoy en día no se ve. Son buenos momentos que los tendré siempre en mi mente.



— ¿Francia es un justo campeón del mundo?



No. Francia no jugó bien y solo hizo lo justo. Contra Bélgica estuvo flojo y no me gustó la manera de ganar. Tiene puntos altos como Kylian Mbappé, pero no me agradó su estilo.



— ¿Qué selección te gustó más?



Croacia llegó a la final, pero con lo justo también. Ganó todos los partidos desde octavos con penales. Bélgica e Inglaterra me gustaron bastante y Brasil estuvo mejor que en el Mundial del 2014.



— ¿Por qué Brasil no ha vuelto a llegar a una final del mundo desde el 2002?



La cantera está maltratada. Los niños de 8 a 11 años cada vez practican menos el fútbol. Ellos están metidos en el Play Station y en la tablet. También hay mucha violencia que provoca que el niño se quede en la casa.



— ¿Neymar es el líder que necesita Brasil para guiarlos a ganar un Mundial?



Neymar no es un líder. Él es un buen jugador, pero no tiene esa capacidad de liderar. Y no tener cuidado con la vida personal te cuesta caro en el fútbol, como a Paolo Guerrero, Ronaldinho y Adriano. Neymar no es un tipo que pueda controlar al grupo.



— ¿Qué opinión tienes sobre el castigo de la FIFA hacia Paolo Guerrero?



Para él fue un milagro que pudiera jugar el Mundial de Rusia, porque hubo una sentencia muy bien aplicada por la FIFA. Los exámenes antidopaje fallan muy poco en el fútbol. No puedo decir si fue justo o no.



— ¿Qué análisis haces de la participación peruana en el Mundial?



Creo que han participado en un Mundial que ha sido muy bonito. Sintieron de nuevo el orgullo de que su país estaba jugando y tienen que seguir trabajando para volver.



— Tuviste de compañeros a Ronaldinho y Adriano, ¿qué opinas de la forma en que acabaron sus carreras?



La verdad no sé. Ronaldinho fue mejor jugador que Adriano, ya que ganó mucho. Adriano, que posiblemente se equivocó, solo tuvo una buena temporada en el Inter. Sin embargo, no soy la mejor persona para juzgar.



— ¿Fue más difícil ganar la final del Mundial 2002 a Alemania o al Arsenal la final de la Champions 2006?



Ganarle a Alemania fue muy fácil [risas]. Pero la Champions fue mucho más difícil porque ese Arsenal tenía un equipazo y tuvo muchas situaciones claras de gol. Incluso con un hombre menos jugaron mejor que nosotros. A los alemanes les controlamos todo el partido.



— Cuando eras jugador del Barza, mencionaste que había ‘ovejas negras’ en el vestuario. ¿A qué te referías?



Lo dije porque había una pancarta en el Camp Nou de un bar que se llamaba así, y me faltó tener un mejor español para explicarme. El periodista malinterpretó todo.



— ¿Es verdad que no eran unidos?



Un vestuario sin amistad no llega lejos. Soy amigo de Iniesta, Puyol y de todos.



— ¿Quién es el mejor jugador peruano que viste?



No me gusta Paolo Guerrero. Es un delantero que necesita que los jugadores trabajen para él. Yo creo que, en los últimos años, Jefferson Farfán fue el mejor jugador de la selección. Estuvo mucho tiempo en Alemania, es un poco más discreto y no es muy mediático. Pero siempre está haciendo buenas temporadas con sus clubes y en el Perú hace bien las cosas.



— Ya eres técnico, ¿te gustaría dirigir a Perú en un futuro?



Prefiero trabajar con niños, eso es más valioso que ser un buen técnico.