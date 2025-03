La actuación del árbitro chileno Cristian Garay, durante el encuentro entre Perú y Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias, fue de los más comentado por algunas jugadas que generaron polémica.

Algunas horas más tarde, el comunicador y exfutbolista, Diego Rebagliati, contó algunos detalles de su diálogo con el mencionado juez, quien le explicó las razones de algunas de sus decisiones en el partido.

Puntualmente le consultó sobre el penal sancionado a favor de la vinotinto, que finalmente terminó en gol del venezolano Salomón Rondón.

“‘Sí, sí la vi, (Carlos) Zambrano fue imprudente y él lo sabe porque fue de los que menos me reclamó. Si bien (Josef) Martínez exagera la caída, hay contacto tarde de Zambrano y hay una falta. Zambrano no tenía porque ir abajo en esa jugada, y yo la veo perfecto porque yo la tengo al frente’”, contó.

Además, el panelista del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes obtuvo la versión de Garay sobre el gol anulado al peruano Bryan Reyna.

“‘Sobre la mano, yo desde el inicio sospecho porque la trayectoria de la pelota cambia, no es una trayectoria normal, pero no tenía ninguna certera por eso cobro el gol. Cuando me dan la repetición, la repetición es lo suficientemente clara y el gol es con la mano, y al ser una mano en ataque no había mucha discusión’, me dice. Y agrega: ‘Ahí también me quedo que el que menos me reclama es Bryan Reyna, tenía cara de culpable’”, narró Rebagliati.

Perú sumó tres puntos durante la última fecha doble de marzo, tras superar a Bolivia y perder ante Venezuela, por lo que comparte el último lugar de la tabla con Chile.