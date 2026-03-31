Honduras empató agónicamente 2 a 2 con Perú, este miércoles 31 de enero en el duelo amistoso válido por la fecha FIFA. Erick Noriega se pronunció brevemente en ‘Doble Punta’ para revelar su balance de los amistosos.

“Obviamente es una sensación amarga. Tuvimos dos amistosos, y creo que en general el trabajo dentro del campo no estuvo mal”, mencionó.

La selección peruana anteriormente cayó por 2-0 ante Senegal, un rival que, con potencia y velocidad, pasó por encima a los dirigidos por Mano Menezes.

“Tenemos mucho por mejorar. Los goles vinieron por errores nuestros: falta de concetración y algunos conceptos básicos”, lamentó Noriega.

Además, sobre su futuro prometió seguir esforzándose en estos momentos con el Gremio del Brasileirao.

“Seguir esforzándome para recibir el llamado de la selección nuevamante y poder aportar lo mejor a mis compañeros”, finalizó.