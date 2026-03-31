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El jugador de Gremio se pronunció en ‘Doble Punta’ tras el amargo empate ante Honduras. (Foto: FPF)
El jugador de Gremio se pronunció en ‘Doble Punta’ tras el amargo empate ante Honduras. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Honduras empató agónicamente 2 a 2 con Perú, este miércoles 31 de enero en el duelo amistoso válido por la fecha FIFA. Erick Noriega se pronunció brevemente en ‘Doble Punta’ para revelar su balance de los amistosos.

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