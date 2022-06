Haciendo un paralelo con lo que pasa en el Perú, los doce fichajes más importantes que se dieron en todo nuestro balompié, entre 2018 y 2021, suman en total 9 millones de dólares . Es decir, representa el 30% de la cantidad de dinero que ingresó a IDV en el mismo periodo de tiempo. Cabe precisar que el 58% de estos jugadores se encuentran de vuelta en la Liga 1 o sin equipo. Caso contrario a lo que ocurre con los futbolistas salidos del club tricolor, quienes proyectan una carrera muy larga fuera de sus fronteras.

Temporada Jugador Precio de venta Club 2020 Kluiverth Aguilar 2,50 mill. $ City Group (cedido al Lommel SK) 2020 Aldair Fuentes 900 mil. $ Fuenlabrada (España) 2020 Aldair Rodríguez 635 mil. $ América de Cali (Colombia) 2020 Fernando Pacheco 700 mil. $ Fluminense (Brasil) 2020 Rodrigo Vilca 320 mil. $ Newcastle United (Inglaterra) 2019 Gabriel Costa 1,20 mill. $ Colo Colo (Chile) 2019 Marcos López 300 mil. $ San José (Estado Unidos) 2019 Josepmir Ballón 200 mil. $ Universidad Concepción (Chile) 2019 Roberto Siucho 1,00 mill. $ Guangzhou Evergrande, (China) 2018 Carlos Ascues 476 mil. $ Orlando City (Estados Unidos) 2018 Luis Abram 528 mil. $ Vélez Sarsfield (Argentina) 2018 Anderson Santamaría 265 mil. $ Puebla (México)

Temporada Jugador Edad Precio al que fueron vendidos por IDV Club 2020-2021 Moisés Caicedo 19 años 5,26 mill. $ Brighton (Inglaterra) 2021-2022 José Hurtado 20 años 3,20 mill. $ Bragantino (Brasil) 2020-2021 Ángelo Preciado 22 años 3,16 mill. $ Genk (Bélgica) 2021-2022 William Pacho 20 años 3,02 mill. $ Royal Amberes (Bélgica) 2019-2020 Michael Estrada 23 años 2,84 mill. $ Toluca (México) 2021-2022 Pedro Vite 20 años 2,38 mill. $ Vancouver (Canadá) 2020-2021 Alan Franco 21 años 2,20 mill. $ Atlético Mineiro (Brasil) 2018-2019 Stiven Plaza 19 años 2,16 mill. $ Real Valladolid (España) 2020-2021 Piero Hincapié 18 años 1,41 mill. $ Talleres (Argentina) 2021-2022 Bryan García 21 años 1,36 mill. $ Atlético Paranaense (Brasil) 2019-2020 Jordan Rezabala 19 años 1,24 mill. $ Tijuana (México) 2018-2019 Gonzalo Plata 18 años 1,15 mill. $ Sporting Lisboa (Portugal)

“No gastar fuera, invertir dentro”, es la frase que profesó siempre Michell Deller, cuando el 2007 decidió junto a un grupo de amigos y socios, invertir en la institución ecuatoriana. Siempre supieron que la estructuración de las categorías bases serían su principal activo para ser sostenibles. Esto no quedó en palabras. De entrada decidieron que la inversión en menores sería del 30%. En la actualidad esta cifra bordea casi el 40%. Una cifra muy alejada a la realidad de los dirigentes peruanos.

Como buen hombre de negocios, Deller tuvo claro que sus beneficios tendrían que superar a su costos, y así, de esta forma el negocio llamado IDV sea rentable. Actualmente la inversión en las formativas bordea los 2.8 millones de dólares por temporada. Haciendo matemáticas simples, en cuatro años gastaron más de 11 millones de dólares. Restando a los 30 mill. que registraron por transferencias, esto deja un saldo favorable de 19 millones de dólares. Es decir, 4.75 mill. por campeonato . Negocio redondo por donde se le mire.

Esta revolución influyó de forma positiva en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y, es sin lugar a dudas, parte del éxito que atraviesan los norteños, que clasificaron al Mundial Qatar 2022 con una media de edad de 25.5 años, la más baja de todas las Eliminatorias Sudamericanas . Caso contrario a lo que ocurre con la ‘Blanquirroja’, el conjunto más veterano del continente con 29.3 años.

Asimismo, si tomamos en cuenta el plantel de Gustavo Alfaro durante el último proceso premundialista, IDV es por lejos el club que más jugadores formados aporta (28%). Una tendencia que explica por qué este equipo es el modelo a seguir por los más grandes del vecino país.

Jugador Edad PJ en las Eliminatorias Qatar 2022 Club de formación Alexander Domínguez 35 años 10 Liga de Quito Hernán Galíndez 35 años 6 Rosario Central (Argentina) Moisés Ramírez 21 años 2 Independiente del Valle Robert Arboleda 30 años 10 Olmedo Byron Castillo 23 años 8 Deportivo Azogues Xabier Arreaga 27 años 9 Halley FC Pervis Estupiñán 24 años 17 Liga de Quito Piero Hincapié 20 años 11 Independiente del Valle Luis León 29 años 2 Independiente del Valle Diego Palacios 22 años 3 Sport Norte América Ángelo Preciado 24 años 13 Independiente del Valle Felix Torres 25 años 11 Alianza del Pailón Moisés Caicedo 20 años 15 Independiente del Valle Michael Carcelén 25 años 3 Cuniburo José Cifuentes 23 años 2 Universidad Católica Alan Franco 23 años 12 Independiente del Valle Carlos Gruezo 27 años 16 Liga de Quito Jhegson Méndez 25 años 7 Independiente del Valle Gonzalo Plata 21 años 16 Independiente del Valle Joao Rojas 24 años 6 Municipal Cañar Jordy Caicedo 24 años 6 Deportivo Azogues Leonardo Campana 21 años 1 Barcelona Michael Estrada 26 años 17 Macará Renato Ibarra 31 años 3 El Nacional Romario Ibarra 27 años 4 Universidad Católica Ángel Mena 34 años 15 Emelec Djorkaeff Reasco 23 años 1 Liga de Quito Jeremy Sarmiento 20 años 5 Charlton Athletic (Inglaterra) Enner Valencia 32 años 25 Caribe Junior

¿Cómo se forma al futbolista en el club más exportador de Ecuador?

La captación

El principal objetivo es cubrir todo el territorio ecuatoriano. Por más costosa y ardua que resulte esta labor, son conscientes de que no pueden dejar ni un talento al azar. La edad mínima para entrar al club es de 12 años. En caso un prospecto sea visto antes, se le realiza un seguimiento hasta que cumple ese requisito.

“Lo que hacen es cubrir todos los torneos amateurs y profesionales del país. Por ejemplo, siempre están presentes en el Torneo Interbarrial del diario El Universo, un campeonato disputado por chicos de bajos recursos que normalmente no tienen muchas oportunidades en el fútbol. También generan convenios con escuelas a nivel nacional, ofreciéndoles oportunidades para que sus alumnos puedan mostrarse. Otra forma de captar es organizar pruebas nacionales con sus propias academias (41 en todo Ecuador). Esta ha sido una de las formas más efectivas para conseguir talentos. Por último se mira mucho a los jóvenes jugadores que destacan en los clubes profesionales”, le contó Galo Rodríguez a El Comercio, quien entre 2013 y 2019 fue director técnico de las distintas categorías formativas de Independiente del Valle (Sub 14, Sub 16 y Sub 18) .

Los jóvenes escogidos en primera instancia son observados por un tiempo prudencial. En caso superen los primeros filtros llegan a la residencia del equipo. En dicho lugar, depende de la evaluación, pueden permanecer desde una semana hasta tres meses, antes de decidir si se quedan. Una vez que el jugador cumple los requisitos mínimos es instruido bajo un modelo formativo, tanto deportivo como social.

Características básicas para aceptar a una joven promesa Parte técnica (controles y pases) Parte física (fuerza, velocidad, agilidad y posicionamiento) Parte humana (carácter y comunicación)

Formación integral

Cada promesa pasa por una evaluación socioeconómica. Esto ayuda a conocer las condiciones bajo las cuales han crecido y vivido. La idea es que cada jugador vea reducidas al mínimo sus carencias. La institución se compromete a solventarlas. Esto permite que su crecimiento deportivo no se vea interferida por situaciones extrafutbolísticas.

IDV ofrece a sus chicos todas las facilidades para que reciban una formación integral y deportiva. Desde que ingresan al club cuentan con alimentación, vivienda, vestimenta y educación completa. Alrededor de 150 promesas viven actualmente en el Centro de Alto Rendimiento.

No solo buscan ser los mejores dentro de la cancha, sino también a nivel educativo. Proponen una metodología educativa innovadora y basada en estándares internacionales . Las clases se realizan de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. La curricula escolar contempla tanto un eje académico como la formación en habilidades blandas. Cada alumno tiene que aspirar a la autonomía, excelencia académica y el bilingüismo.

La salud mental no es dejada de lado. Brindan ayuda psicológica continua. Los especialistas se centran en identificar los problemas de conducta, necesidades cognitivas y emocionales. Esto con el fin de blindar la seguridad emocional de los jóvenes.





Constante evaluación y competencia

“Estar en club no te garantiza que vayas a llegar al primer equipo”, señala Galo Rodríguez. El experimentado formador también señala que el “el camino para llegar al primer equipo no es tan sencillo. Cada seis meses se evalúan a cada jugador de las distintas categorías. Se toma en cuenta la parte técnica, táctica, psicológica y comportamental. El aspecto futbolística y académico tienen que ir de la mano. Si el chico no se acopla siempre va a estar riesgo de salir”.

Cada muchacho entiende que con el talento no basta. Nadie es imprescindible. El departamento de scouting maneja una extensa lista de jugadores que podrían ocupar el lugar otro que no cumpla con las reglas y exigencias puestas por la institución.

Por otro lado, dentro del recorrido hacia el plantel principal es fundamental la competencia internacional. Una de las políticas del club es que el futbolista tenga como mínimo 44 partidos internacionales . Para llegar a este número se realizan torneos continentales y se compite afuera desde la sub 12. Todo este bagaje de partidos es la razón por la cual los chicos debuten sin problemas en primera división a los 16, 17 y 18 años.

Jugador Edad de debut Club actual Bryan Cabezas 16 años Kocaelispor (Turquía) Piero Hincapié 17 años Bayer Leverkusen (Alemania) Moisés Caicedo 17 años Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Gonzalo Plata 17 años Real Valladolid (España) Alan Franco 17 años Charlotte F. C. (EE.UU) Moisés Ramírez 17 años Deportes Tolima (Colombia) José Hurtado 17 años Bragantino (Brasil) Juniors Sornoza 17 años Vancouver Whitecaps (Canadá) Moisés Ramírez 18 años Vancouver Whitecaps (Canadá) William Pacho 18 años Royal Antwerp (Bélgica)

Máquina exportadora

De los 20 países que más jugadores exportan en el mundo, Uruguay es la que menos población tienen con 3 millones y medio de habitantes. Según la FIFA, los charrúas vieron partir 3341 jugadores al exterior y actualmente ocupan el puesto 11 con más futbolistas en el exterior. Tomando en cuenta la densidad por sexos de la República Oriental, uno de cada 500 hombres pegó el salto al extranjero.

País Cantidad de jugadores Brasil 1600 Francia 1027 Argentina 972 Inglaterra 565 España 559 Serbia 521 Alemania 480 Colombia 467 Croacia 446 Nigeria 339 Uruguay 383

Para entender un poco el fenómeno uruguayo, Santiago Ostolaza, exentrenador de la ‘Celeste’ sub 17, explicó las razones del gran auge del fútbol por esas tierras. De arranque señaló que la historia tiene mucho que ver. Esta ha conllevado a que casi todos niños siempre nazcan con un balón bajo el brazo.

“Los padres siempre tienen en mente que en el futuro sus hijos pueden ser futbolistas profesionales. Nacen con ese chip. Después ya viene la formación que tienen desde muy pequeños. Primero en el baby fútbol y después en el fútbol infantil. Después, la cultura del fútbol uruguayo les da ciertas exigencias que lo hacen competitivos a todo nivel. A los 5 o 6 años hay una competitividad bien importante. Creo que en eso marcamos diferencias con otros países”, explicó quien tuvo bajo su dirección a la estrella del Real Madrid Federico Valverde.

El ‘Vasco’ afirmó que pese a las carencias y limitaciones del balompié charrúa, casi todos equipos tienen claro que la inversión en las divisiones de menores es algo vital para su sostenibilidad.

“Podría decir que más del 90% de los clubes se preocupan por sacar uno o dos jugadores al año que se puedan vender. Es un proceso que toma mucho tiempo y no es sencillo. Aun así, ven las inferiores como un gran activo del cual pueden obtener grandes beneficios”, precisó

Espejismo engañoso

El máximo logro del fútbol venezolano fue el subcampeonato del Mundial Corea del Sur Sub 20 2017. Teniendo como figuras a Wuilker Faríñez, Yangel Herrera, Adalberto Peñaranda, Jan Hurtado y Yeferson Soteldo, la ‘Vinotinto’ se dio a conocer al mundo futbolístico de otra forma. Muchas de estas figuras lograron firmar grandes contratos y dar el gran el salto al extranjero.

Un dato muy resaltante es que el 95% de aquella selección consiguió un contrato en el exterior. No obstante, solo el 10% milita en alguna de las cinco grandes ligas de Europa. El 25% tuvo que retornar a su país, mientras que el 15% juega en segunda división de afuera.

Jugador Club actual Wuilker Faríñez Lens (Francia) Williams Velásquez UCV (Venezuela) Nahuel Ferraresi Estoril (Portugal) José Hernández UCV (Venezuela) Ronald Hernández Atlanta (EE.UU) Yangel Herrera Espanyol (España) Ronaldo Lucena Portuguesa (Venezuela) Sergio Córdova Real Salt Lake (EE.UU) Adalberto Peñaranda Las Palmas (España / 2da división) Ronaldo Peña UCV (Venezuela) Ronaldo Chacón Carabobo (Venezuela) Yeferson Soteldo Tigres (México) Samuel Sosa Puerto Cabello (Venezuela) Jan Hurtado Bragantino (Brasil) Eduin Quero Rio Grande Valley (EE.UU/ USL) Christian Makoun Charlotte (EE.UU) Joel Graterol América de Cali (Colombia) Heber García La Guaira (Venezuela) Josua Mejías Beitar (Israel) Rafael Sánchez Progreso (Uruguay/ 2da división)

Daniel Izzo, especialista en el fútbol formativo llanero y actual asistente técnico del Deportivo Táchira, afirma que, pese a los buenos resultados afuera, no hubo un sostenimiento de las carrera de estos futbolistas al más alto nivel. Esto se debe a carencias en su etapa de formación.

“Aquella generación reunió a un grupo interesante y en su momento se les dio las herramientas para que sean exitosos. Pero hay que tener en claro que lo importante no es llegar, sino mantenerse. La gran mayoría de ese equipo no pudo seguir en la élite, son muy pocos los que siguen en ligas competitivas”, afirmó

“A nivel formativo hay muchos vacíos por llenar. Más allá del aspecto físico y técnico, creo que nos falta mejorar en el nivel cognitivo y al momento de tomar decisiones. También creo que tiene que ver mucho el tema mental. El éxito llega muy rápido y no saben manejarlo. Creo que los clubes deben empezar a ayudar a los jugadores desde ese aspecto”, acotó.

Cabe precisar que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) viene apostando por un cambio de timón rotundo. En noviembre del 2021 anunció la contratación de José Néstor Pekerman como entrenador de la selección absoluta. El plan del DT argentino es que la revolución sea a nivel integral. Es así que, por ejemplo, Fabricio Coloccini se hará cargo de la Sub 20. De entrada, eliminaron la Regla del Juvenil, una especie de Bolsa de Minutos y abaló la creación de un torneo juvenil a nivel nacional.

El IDV peruano

Melgar es el único equipo peruano que continúa en competencias internacionales durante el 2022 . Los rojinegros se dieron el lujo de eliminar a Racing Club de Argentina y se encuentran clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde se medirán a Deportivo Cali de Colombia.

La proeza del conjunto mistiano se resalta aún más si se tiene en cuenta la juventud del plantel que comanda Néstor Lorenzo, teniendo una media de edad de 24.8 años. Muchos de ellos compartiendo el mismo club de formación: Esther Grande de Bentín. Y es que Marco Valencia, Jefe de la Unidad Técnica de Menores de Melgar, fue el gestor de llevarlos a Arequipa, ya que todos pasaron por su dirección técnica en EGB.

Jugador Categoría Alexis Arias 1995 Alec Denemostier 1999 Freddy Oncoy 2000 Pedro Ibañez 2001 Ricardo Bettocchi 2001 Jeferson Caceres 2002 Kenji Cabrera 2003

El fichaje de jóvenes promesas es solo uno de las formas de capitación con la que cuenta el campeón peruano del 2015. Sin embargo, el principal objetivo es que el equipo tenga cada vez más futbolistas nacidos en sus tierras, tal como es el caso del defensor Matías Lazo (2003).

La creación de la Casa Hogar ha sido un gran avance. Esta acoge aproximadamente a 20 muchachos que viven en zonas lejanas de Arequipa, quienes gozan de vivienda y alimentación. Por otro lado, centraron como uno de sus pilares la educación y en 2017 firmaron un convenio con el colegio Talent School. A partir del 2019 más de 30 jugadores de la divisiones de menores forman parte de esta institución educativa. De acuerdo sus calificaciones se les otorga becas y medias becas.

Los resultados obtenidos por Ecuador hablan por sí solos, teniendo a Independiente del Valle como máximo estandarte y aportante al seleccionado que disputará su cuarto Mundial. Con respecto a Uruguay solo es una continuación de lo importante que siempre fueron sus formativas. En Venezuela no quieren dejar pasar más tiempo y ya empezaron a trabajar para ser sostenibles en el tiempo. Perú aparece un escalón más abajo. Sin un plan serio, ni de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ni mucho menos de los clubes. La pelota siempre estuvo en su cancha, pero pareciera que nunca se dieron cuenta.