¿Quién debería ser el nuevo entrenador de la selección peruana?

1. Jeanet Sosa (Conductora en Movistar Deportes):

Sería importante darle la oportunidad a Juan Reynoso. Es un estudioso del fútbol y una persona clara y directa. Conoce perfectamente el fútbol peruano, y se caracteriza por tener una buena relación con los jugadores. Tiene méritos para asumir el puesto.

2. Felipe Cantuarias (Expresidente de Sporting Cristal):

Un técnico que se ubique en la línea de Gareca. Hernán Crespo, Jorge Jesús y Marcelo Gallardo cumplen con ese perfil.

3. Germán Leguía (Exseleccionado nacional):

No podría dar un nombre. No vale la pena que agarren la selección en este momento y menos aún con Agustín Lozano de presidente.

4. Ornella Palumbo (Panelista en TV Perú):

Por su reconocimiento internacional debe ser Juan Reynoso. Él podría continuar lo logrado por Gareca en los últimos años sin alterar el proceso.

5. Milena Merino (Conductora en Gol Perú):

Debería ser un técnico extranjero que continúe la línea de Gareca. Reynoso es un buen entrenador, pero es de características distintas y la selección necesita seguir con la idea de juego que viene trabajándose en los últimos años.

6. Andrea Closa (Panelista en RPP Noticias):

Juan Reynoso ha demostrado con creces ser el entrenador peruano más exitoso. Gabriel Heinze también es una buena opción: apuesta por la posesión, el toque corto y el cambio de ritmo. Pero Reynoso fue parte de la reestructuración del Melgar mucho antes de los éxitos que ahora cosecha a nivel nacional e internacional, y logró sacar campeón a Cruz Azul luego de mucho tiempo. Prioriza la disciplina, conoce el medio y sabe convivir con la presión.

7. Víctor Zaferson (Periodista y scout deportivo):

Juan Reynoso. Todos los caminos lo llevan a ser el reemplazante de Gareca. No es fácil ser campeón en México. Con Reynoso, Perú puede tener más variantes para atacar e identificar más jugadores competitivos para ampliar su universo.

8. Rodrigo Morales (Panelista DirecTV Sports):

Juan Reynoso. No hay mucho más que decir.

9. Ricardo Montoya (Periodista y psicólogo):

Antonio Mohamed o Gustavo Quinteros hubieran sido buenas alternativas. Reynoso no me disgusta, pero debe cambiar algunas actitudes.

10. Daniel Ahmed (Extécnico de Perú en menores):

La elección del técnico no es tan importante como el desarrollo de las bases. Si te pones a investigar el fútbol de Sudamérica, no hay país donde cada equipo profesional no tenga menores, no hay país donde no haya entrenadores que estén remunerados y trabajando de planta en cada club. Todo eso que pasa en Perú no pasa en el resto de Sudamérica. El sistema actual ve la inversión como una pérdida. Lamentablemente, yo para el sistema soy un enemigo, porque no sirve en el Perú gente que quiera desarrollar. Lo único transparente es el hincha, pero el hincha peruano no tiene voto.

LEE TAMBIÉN: Juan Reynoso es la primera opción para ser técnico de la selección peruana

Juan Reynoso fue campeón nacional con Cruz Azul en 2021 (Foto: Agencias)

¿Cuál debería ser su perfil?

1. Jeanet Sosa (Conductora en Movistar Deportes):

Debe tener una propuesta de juego similar a la de Gareca, quien supo potenciar a los jugadores y formar un equipo. Además debe preocuparse por la base psicológica y emocional que Gareca le dio al futbolista peruano.

2. Felipe Cantuarias (Expresidente de Sporting Cristal):

Un seleccionador o un técnico campeón de Copa Libertadores o Sudamericana. Y que conozca bien el fútbol peruano. Además debe llegar con las energías suficientes para contribuir a la transformación del fútbol peruano.

3. Germán Leguía (Exseleccionado nacional):

Quien venga debe tener un perfil parecido al de Ricardo Gareca. Con ese estilo y experiencia. Que trabaje en menores y que no se deje manejar. Que sea autónomo.

4. Ornella Palumbo (Panelista en TV Perú):

Debe apostar por un juego equilibrado entre la defensa y el ataque. Y tener un trato muy cercano con el jugador.

5. Milena Merino (Conductora en Gol Perú):

Que sepa trabajar en la adversidad y con la escasez de jugadores. Es nuestra realidad lamentablemente.

6. Andrea Closa (Panelista en RPP Noticias):

Como Gareca: manejo de grupo, trabajo en menores y nociones de lo que es el fútbol nacional. Y debe caracterizarse por no tolerar indisciplinas.

7. Víctor Zaferson (Periodista y scout deportivo):

Es un obsesivo del trabajo táctico, Juan Reynoso. Reinventa jugadores. Creo que está en su mejor momento para dirigir a Perú. Hoy es el más indicado.

8. Rodrigo Morales (Panelista DirecTV Sports):

Reynoso sabe adaptarse a las situaciones que te plantea el fútbol dentro y fuera de la cancha. Además, es un ganador absoluto. Y sus jugadores siempre te dicen maravillas de él y su trabajo.

9. Ricardo Montoya (Periodista y psicólogo):

Un técnico ganador, con experiencia, que conozca la idiosincrasia del fútbol peruano.

10. Daniel Ahmed (Extécnico de Perú en menores):

El perfil debe nacer de un proyecto deportivo y no hay ninguno en la federación. Perú está cayendo un abismo. Si el sistema no cambia, ese abismo no tendrá fin.