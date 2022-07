Tras la eliminación de la selección peruana del repechaje Qatar 2022 ante Australia, muchos hinchas se quedaron tristes y enojados por el resultado, y algunos fanáticos intentaron demostrar su molestia ante los jugadores dirigidos por Ricardo Gareca.

Renato Tapia tuvo que vivir este desafortunado momento con un hincha de la ‘Blanquirroja’ que se encontraba en Madrid y se le acercó a pedirle una foto al volante del Celta de Vigo, con una introducción desubicada.

“Me tocó un hincha en Madrid. Se me acerca y me dice: ‘Debería pute…, pero ¿Me puedo tomar una foto contigo?’ y yo le digo ¿pute..?, y me dice: ‘Sí, putea…, pero ¿Me puedo tomar una foto contigo?’ y le dije que no”, contó para La Lengua Tapia.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

La selección peruana retornará a la actividad en la próxima jornada de FIFA. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó un partido amistoso contra el representativo de México. El duelo se realizará el sábado 24 de septiembre en un horario que debe confirmarse próximamente.

El compromiso de preparación, según el comunicado de la FPF, se disputará en el estadio Rose Bowl de Pasadena de la ciudad de California. En aquel escenario deportivo, destaca el ente con sede en San Luis, se jugaron “las finales de la Copa Mundial de la FIFA masculina de 1994 y femenina de 1999″.