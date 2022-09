El reloj marca las 9:30 de la mañana y decenas de periodistas hacen su ingreso a La Videna armados de cámaras, lentes, libretas e interminables preguntas en la cabeza. Es viernes 16, el quinto día de entrenamiento de la selección, y Juan Reynoso —sonriente y pacífico— hace su especial aparición casi media hora después para absolver todas las dudas.

Mientras camina con total serenidad hacia el lugar que aguardaba por su presencia -todavía a varios metros de distancia-, uno de los periodistas presentes advierte a todos los demás. “Ya viene”, pronunció tres veces, por si a alguno no le queda claro. Automáticamente, el bullicio desaparece de la zona de espera. Todos permanecen en silencio.

Reynoso se acerca, da los ‘buenos días’, se sienta en su silla y espera a que Nicolás Rey de inicio a la conferencia de prensa, la tercera del ‘Cabezón’ como DT de la selección peruana (antes lo hizo en su presentación oficial y anuncio de convocatoria). De pronto, comienza a responder las inquietudes de los que tenía enfrente.

Como se ha vuelto costumbre desde el inicio de su mandato, el profe nuevamente se muestra bastante asertivo, olvidando las riñas del pasado y empezando una nueva historia con los periodistas. El ambiente, más allá del frío en la mañana, se torna cálido con los buenos ánimos de Juan Máximo.

“Voy a ser muy respetuoso de como se ha venido manejando. Hoy en el 2022, entiendo lo importante que son las redes sociales. Habrá algún momento en el que no queramos que un rival se entere de algún detalle y entrenaremos en privado, pero entendemos que la selección es de todos y para todos. No tendría que haber alguna limitación. Y si la hay no es contra la prensa sino contra los rivales”, había anunciado en su presentación. Y es en ese discurso se refugia ahora (y siempre).

Evidenciando que sus roces de antaño con la prensa son, como él asegura, “una leyenda urbana”, Reynoso exhibe una versión mucho más amigable como seleccionador. Incluso, a veces, se anima a repartir bromas por doquier.

— Ahora que ha tenido estos días a Piero Quispe en la Videna, ¿cómo siente esa calidad de futbolista? ¿Lo ha llenado completamente?, preguntó un periodista de Best Cable

— ¿Que me ha llenado? Eso suena mal, rompió el hielo Reynoso soltando una carcajada, que contagió a todos.

Las risas, por su puesto, se extendieron varios segundos. No es la primera vez que lo provoca ni será la última. La atmósfera es bastante positiva. Alguna que otra pregunta le saca de quicio y la seriedad, entonces, vuelve a dibujarse en su rostro. Pero todo en el marco de lo aceptable… de lo lógico. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se recompone con una sonrisa.

De la tensión a la simpatía

No se pueden negar las tensiones y polémicas que, alguna vez, le tuvieron como protagonista de una especie de ‘riña’ con la prensa deportiva nacional. Parece ya no quedar nada de ese Juan Reynoso. Su idiosincrasia ha evolucionado. Y de forma positiva.

Anteriormente, y en base a lo que nuestros colegas han experimentado, lo que menos quería el ‘Cabezón’ era charlar con la prensa. Pero tenía que hacerlo, era parte de su trabajo y lo sigue siendo. Pero ahora, el entrenador -ya con 52 años encima- está predispuesto a charlar con todos.

No casualmente, organizó un tour inicial con la prensa deportiva previo. Previo a su primera convocatoria, Juan Máximo atendió a varios medios de comunicación, dando largas entrevistas sin ningún tipo de traba, como la que dio a este Diario.

Asimismo, visitó varios clubes de la Liga 1 para tender puentes con suma empatía y amabilidad. “No me puedo subir a mi caballo para mirarlos a todos desde arriba”, comentó en la conferencia de este viernes.

Aunque no llegó a visitar presencialmente a Alianza Lima, porque le dijeron que “no era conveniente” que lo hiciera, de igual forma pudo conversar con el comando técnico de Carlos Bustos, que recientemente se despidió del club.

Además, Reynoso no dudó enviar mensajes conciliadores a los ‘íntimos’ tras la controversia que hubo en su etapa como jugador (su traspaso de Alianza a la ‘U’).

“Estoy muy agradecido a Alianza, lo que soy hoy como gente de fútbol es por Alianza, yo crecí en ese vestuario porque me tocó pasar por Alianza, “U” y Cristal. Si algo me reprocho con 52 años, es no haber salido a decir lo que pasó en ese momento”, declaró.

En el transcurso no evitó en ningún momento las chacotas. Bromeó en su presentación como DT de Perú y mantuvo esos buenos ánimos en todas sus entrevistas. “Me sorprendió esa broma de ‘yo soy la cabeza de grupo’, nosotros no podíamos bromear con Juan Reynoso. A escondidas sí”, le contó a este Diario Miguel Rebosio, quien compartió vestuario con él.

La simpatía de Juan Máximo ha madurado en todo aspecto, tanto así que en un programa deportivo comparó -entre risas- a Percy Olivares, excompañero suyo y hoy periodista, con el actor Denzel Washington. Las carcajadas, al menos en el inicio de este nuevo ciclo, son abundantes. La tensión definitivamente ha quedado enterrada en el ayer. Hoy el ‘Ajedrecista’ tiene otra cara -risueño y encantador- y su propósito es seguir en esa misma línea.