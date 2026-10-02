La selección peruana enfrentará su tercer amistoso de la fecha FIFA ante Canadá en la ciudad de Montreal. Foto: @SeleccionPeru
La selección peruana enfrentará su tercer amistoso de la fecha FIFA ante Canadá en la ciudad de Montreal. Foto: @SeleccionPeru
Por Redacción EC

La selección peruana asumirá su tercer amistoso de la fecha FIFA ante su similar de Canadá en el Stade Saputo de Montreal, este sábado 3 de octubre. Mano Menezes, entrenador de ‘La Bicolor’ prepara un novedoso once para enfrentar a ‘Los Rojos’.

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