La selección peruana asumirá su tercer amistoso de la fecha FIFA ante su similar de Canadá en el Stade Saputo de Montreal, este sábado 3 de octubre. Mano Menezes, entrenador de ‘La Bicolor’ prepara un novedoso once para enfrentar a ‘Los Rojos’.
La selección peruana asumirá su tercer amistoso de la fecha FIFA ante su similar de Canadá en el Stade Saputo de Montreal, este sábado 3 de octubre. Mano Menezes, entrenador de ‘La Bicolor’ prepara un novedoso once para enfrentar a ‘Los Rojos’.
Se espera que el estratega brasileño prepara una alineación diferente a la presentada en el empate 1 a 1 ante México, con el retorno de Gianluca Lapadula y André Carrillo.
Menezes se refirió sobre el posible retorno de ‘La Culebra’ tras una lesión que fue comunicada por Corinthians.
“Seguramente tendrá minutos. No decidimos aún si arranca o entra para el segundo tiempo, pero está en plenas condiciones de estar en la cancha”, indicó.
Pedro Gallese; Oliver Sonne; Miguel Araujo o Erick Noriega; Renzo Garcés; Marcos López; Wilder Cartagena; Yoshimar Yotún; André Carrillo; Piero Magallanes; Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.