El 20 de octubre del 2017, Ricardo Gareca anunció la lista de seleccionados que nos regresó a los mundiales luego de 36 años. Se comían más ansias que ahora.

En medio de lo previsible hubo una sorpresa: Adrián Zela, un defensor rudo del Deportivo Municipal que nadie tenía en el radar, acabó teniendo unos minutos ante Nueva Zelanda.

Gareca no suele romper esquemas con sus convocatorias. Resguarda al grupo por sobre todas las cosas. Privilegia lo conocido antes que lo bueno por conocer. En ese sentido, no se deja llevar por el clamor popular que acostumbra ensalzar al jugador de la fecha.

Hoy, al mediodía, anunciará la esperada lista de quienes tendrán el encargo de llevar al Perú a su segundo Mundial consecutivo. Una hazaña que solo logramos una vez en Argentina 78 y España 82.

Existen varios jugadores tocados, en proceso de rehabilitación, que aguardan, impacientes, su última palabra.





Guerrero de fe.

Con un ‘look’ renovado, trencitas mediante, Paolo Guerrero pretende un lugar en el avión que dentro de dos sábados partirá hacia la ciudad de Barcelona.

A su favor tiene su probada jerarquía, su largo idilio con la Blanquirroja y la consideración de sus compañeros, quienes siguen llamándolo capitán aunque ya no porte la cinta.

En contra: sus 38 años, su inactividad de siete meses, no haber firmado por ningún club y su rodilla derecha.

Según Jean Paul Osores, doctor de extrema confianza de Guerrero, ya se encuentra recuperado al punto de que corre con gran intensidad, como se ha visto en sus redes sociales. Sin embargo, aún no ha sido sometido al rigor de una competencia.

“Si no me convocan al repechaje, me seguiré preparando, porque yo quiero seguir jugando. Las personas de mi entorno saben todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo ”, dijo el delantero ni bien pisó Lima. Si hoy su nombre no aparece, lo seguirá intentando.

En los últimos cinco años de su carrera, Paolo Guerrero es un futbolista que “regresa” cada tanto.

Ante la racha goleadora de Gianluca Lapadula, que pelea por ascender a la Serie A, y la madurez de Álex Valera que lo ha convertido en un atacante confiable, Guerrero lucha por ese tercer cupo que también disputan Santiago Ormeño, cuyas actuaciones no han terminado de cuajar, y Raúl Ruidíaz, que a los 31 años todavía no se ha quitado la etiqueta de ser “un jugador de club”, y que ha hecho ruido con la conquista de la Concachampions.

Una posibilidad que ha cogido fuerza en las últimas semanas es que se trate de una convocatoria amplia (que bordee los treinta seleccionados), en la que Guerrero pueda ser incluido para ganar prácticas y, además, volcar su experiencia en la convivencia del grupo.

André contra el tiempo

La derrota ante Uruguay, en la penúltima fecha de las Eliminatorias, no solo nos dejó la eterna polémica de Anderson Daronco, sino a nuestro extremo más desequilibrante magullado.

Este martes se cumplirán dos meses desde que André Carrillo quedó sentido del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Hace unos días, Néstor Bonillo, preparador físico de la selección, dijo entre líneas que la ‘Culebra’ quedará fuera de la lista.

“Es un poco complejo porque está en el límite inferior de su posibilidad de recuperación. Su lesión son 3 meses de recuperación”, dijo.

¿Valdrá la pena apurarlo a tres semanas del repechaje?

Otra incógnita es el defensa Luis Abram, quien fue operado recientemente de una fractura en la nariz.

Actualidad

Luis Advíncula y Carlos Zambrano están un peldaño más arriba que el resto. Su presente en Boca Juniors es inmejorable. No solo se han ganado el titularato, sino el respeto de una hinchada tan exigente que es capaz de apalearlos al mínimo error.

Pedro Gallese ha llevado al Orlando City a lo más alto de la Conferencia Este de la MLS. Alexander Callens anotó un gol en la última fecha con el New York City. Miguel Trauco, en tanto, está al borde del descenso con el Saint-Etienne a falta de una fecha para el final de la Liga francesa.

Yotún ha ganado minutos con Sporting Cristal, al igual que Sergio Peña en el Malmo. Y minutos es lo que más necesitan para ser los de antes. Christian Cueva continúa enfocado, entrenando a triple turno con su entrenador personal, José Neyra, con cumbia de fondo. Solo Renato Tapia preocupa: su presencia se ha puesto en duda a raíz de una lesión de la que todavía se desconoce su magnitud.

Continuidad

Ricardo Gareca raras veces habla de más. Y menos cuando se trata de su futuro al frente de la Blanquirroja. Lo ha repetido más de una vez: “Mi contrato se prolongará hasta fin de año si conseguimos la clasificación al Mundial Qatar 2022″.

Que lo dicho por Juan Carlos Oblitas pese cuando le toque tomar la decisión: “En ningún lugar se va a sentir más querido”.