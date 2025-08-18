Agustín Lozano será reelegido hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ) hasta el 2030 y no hasta el 2029 como estipulaba inicialmente el estatuto, con lo que aseguraría un período de 12 años en el sillón de la Videna.

Sin oposición y como lista única en los comicios, el también dueño del club Juan Pablo II de la Liga 1 ampliará su mandato por cinco años bajo la premisa de que a partir del 2030 el período presidencial coincida con el ciclo mundialista.

Lozano será reelegido con una abrumadora mayoría de los 56 votos aptos. De ese universo de votantes, 25 son de las ligas departamentales, un sector dirigencial que respalda a Lozano y que en su mayoría fueron reelegidos en julio pasado y tienen más de 15 años en el cargo. Seis de estos directivos se aseguraron 27 años en el cargo.

Uno de ellos es Luis Duarte Plata, quien integra la lista como segundo vicepresidente. El otro es Franklin Chuquizuta, quien también fue reelegido y cumplirá 24 años como presidente de la departamental de Amazonas.

¿Por qué no hay oposición?

Que Agustín Lozano haya adelantado las elecciones en la FPF no implicaba que una posible oposición se quede corta de tiempo para postular. Según señala el abogado especialista Johnny Baldovino, asesor legal de la agremiación de futbolistas, la ausencia de una oposición a Lozano no depende de la fecha de las elecciones. “Los supuestos opositores sabían que este año era electoral... Valgan verdades, en este momento o en diciembre AL [Agustín Lozano] igual gana sin problema”, señala Baldovino.

¿Por qué no hay oposición? Baldovino responde: “Nadie se quiere quemar… esa es la verdad. No es de ahora, es de toda la vida. Incluso en la época de [Nicolás] Delfino y [Manuel] Burga… las ligas departamentales no quieren poner en peligro sus beneficios”.

Lozano, que asumió el cargo en el 2018, fue sancionado por reventa de entradas en el 2020 y el 2024 fue detenido tras ser acusado de liderar una banda criminal.

Los clubes intervenidos por administraciones temporales como Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Cienciano y Melgar no tienen derecho a voto en las elecciones.