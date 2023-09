De modo que seis bailarán de felicidad, tal vez siete, pero tres -quizás cuatro- se sentirán horriblemente mal como nunca si fracasan en el intento. “Entran siete y nosotros nos quedamos afuera… Somos los peores del mundo”, pensarán . Por ello puede ser cruelmente doloroso el final de este premundial.

“Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia van seguro”, es otra de las afirmaciones más escuchadas. ¿Y Chile…? ¿Y Paraguay…? ¿Y Perú…? Todos tienen la esperanza renovada, aunque no el mismo presente. De los últimos diez Mundiales, Argentina y Brasil asistieron a los 10, Uruguay a 7, Colombia y Paraguay a 5, Ecuador a 4, Chile a 3, Perú y Bolivia a 1, Venezuela sigue virgen. De modo que, después de casi cuatro décadas, los tres de abajo siguen siendo los mismos: Perú, Bolivia y Venezuela.

Esa feliz ocasión de Perú, la de 2018, más que una evolución de su fútbol pareció una obra maestra de Ricardo Gareca. El presente no invita a un derroche de ilusión. Ya no está Gareca y los jugadores son los mismos, pero cuatro años más viejos. Y la retahíla de lesionados permite afirmar que ante Paraguay y Brasil habrá un Perú alternativo, casi un Perú B. De modo que no pinta para un arranque idílico.

Pero, atención, todos tienen lo suyo: Paraguay lleva tres Mundiales ausente y Chile dos. Una muestra del desánimo imperante en Paraguay es que, para evitar rechiflas o un clima adverso, la Asociación Paraguaya decidió llevar el partido a Ciudad del Este, una localidad no muy futbolera a 327 kilómetros de Asunción, escenario central del fútbol guaraní. “Allí, los dos seremos visitantes”, declaró no sin razón Juan Reynoso. Puede ser una mala decisión para la Albirroja, aunque las lesiones en Perú equilibran las cosas.

Sudamérica dará el puntapié inicial. Comenzó el largo camino hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026. Durará poco más de dos años. Y para el que dispute la repesca, dos años y medio. Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela y Argentina- Ecuador abrirán el fuego. Este viernes completarán Uruguay-Chile y Brasil-Bolivia.

Una Eliminatoria que presenta un dato insólito: 7 de los 10 entrenadores nacionales son argentinos. Y que marcará el fin de varias generaciones. En Uruguay, de momento, ya no están Suárez y Cavani (tampoco Godín, quien se retiró del fútbol), máximos referentes de la era Tabárez. Miles de hinchas se quejan en las redes porque aún consideran a Suárez “el mejor 9 de Uruguay”. Pero Bielsa tiene otros planes. En Chile todavía siguen Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel y Eugenio Mena. Al menos arrancarán la carrera. En Colombia sólo quedan James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado como testimonio de luchas pasadas. Perú sigue con los mismos (Advíncula, Corzo, Trauco, Zambrano, Yotún, Aquino, Renato Tapia, Carrillo, Cueva, Paolo Guerrero, Ruidíaz), porque no ha logrado producir otros que marquen una renovación. Es el plantel con mayor promedio de edad de los diez contendientes. En una competición tan extensa en el tiempo, ese factor puede jugarle en contra.

Casi no hace falta decir que Argentina está en un momento de esplendor. Campeón del mundo apenas ocho meses y medio atrás, todos sus jugadores atraviesan un presente espléndido, todos convierten goles, especialmente Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Aún así, Lionel Scaloni sigue renovando. Ya ha convocado 100 futbolistas desde que asumió como técnico en octubre de 2018. Ochenta y cuatro mil quinientos aficionados darán una fervorosa bienvenida a la Albiceleste el jueves en el Monumental cuando enfrente a Ecuador. Y hasta el momento no hay deserciones por lesión, de modo que se espera ver el once de gala: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez y Di María.

Enfrente, Ecuador, el fútbol que más evolucionado en el continente en los últimos treinta años -sentencia compartida casi unánimemente en todos los países-. Un Ecuador muy fuerte defensivamente, con muchas variantes en el medio y con un Enner Valencia en fantástico estado adelante. Sin embargo, la sanción de 3 puntos de la FIFA no deja de ser un tópico molesto, como un grano que no deja de picar. No debe olvidarse que los dos primeros partidos de la Tricolor son duros: Argentina y Uruguay. En el peor escenario -dos derrotas- sumadas al fantasma de los tres puntos menos podrían generar inquietud. Pero la calidad de la dotación ecuatoriana no genera pesimismo, sino todo lo contrario. La duda es cómo asumirá Félix Sánchez, su técnico español, el fragor competitivo de la Eliminatoria Sudamericana, sin dudas la más competitiva del mundo. Es un escenario nuevo para él. La tensión con que se vive cada partido en esta parte del mundo es un factor insoslayable.

Uruguay recibe a Chile en lo que ya se vive como un neoclásico, por las reiteradas broncas de los últimos años entre ambos. Partido siempre caliente. La Celeste debutará por los puntos bajo la conducción de un grande de la dirección técnica: Marcelo Bielsa. Se verá, sin duda, un Uruguay ofensivo, voraz, muy diferente del tradicionalmente conservador. Ya en los amistosos de las últimas fechas FIFA se vio un equipo veloz en el traslado, sin mucha elaboración en mediocampo, que pasa de defensa a ataque con ritmo de vértigo. Chile tendrá muchos nombres nuevos y es una incógnita qué estilo le imprimirá su DT Eduardo Berizzo.

Brasil, repleto de excelentes jugadores, iniciará la competición con una rareza: tendrá un técnico interino, Fernando Diniz, conductor de Fluminense, actual semifinalista de la Libertadores. Esto será hasta que en junio del año próximo asuma Carlo Ancelotti, hoy en el Real Madrid. Brasil lamentará la ausencia de Vinicius, lesionado, aunque igual es ultrafavorito para sacar los seis puntos ante Bolivia y Perú en sus dos primeras presentaciones.

Bolivia empezará con un fixture terrible: Brasil afuera y Argentina adentro. Más allá de eso, casi nadie confía en su selección. Es simple: no hay jugadores. Ni una sola figura.

Colombia puede ser una de las revelaciones, más por juego que por nombres. El entrenador Néstor Lorenzo le ha impreso un atractivo juego de conjunto, basado en un funcionamiento rápido y de gran movilidad. En ocho amistosos ha logrado 6 victorias y 2 empates, pero lo ilusionante son los modos. Un fútbol muy superador del que se le vio en la anterior clasificatoria. Sobre todo, lo observado en la sensacional victoria sobre Alemania en Gelsenkirchen, mostrando una superioridad aplastante, que incluso pudo haberle dado un gol más. “Somos los campeones mundiales de los amistosos”, repiten con cierto pesimismo en Colombia, no obstante, la realidad es que esos ocho amistosos motivan la esperanza. En el estreno, la camiseta amarilla tendrá de rival a Venezuela, que espera agazapada. Fernando “Bocha” Batista, estratega de la Vinotinto, confía, por fin, en llevar por primera vez a Venezuela a un Mundial.

Siempre está la revelación, la cuota de sorpresa de todo torneo. ¿Cuál será en este caso…? ¿Quiénes se quedarán afuera…? Habrá que esperar dos años para saberlo.

¡Reflejos activados! La tapada de Pedro Gallese, arquero de @SeleccionPeru, para mantener el cero en su arco en el empate frente a #Paraguay en el inicio de las #EliminatoriasSudamericanas 🇵🇪🧤#CreeEnGrande pic.twitter.com/u3OFIxtrho — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 8, 2023