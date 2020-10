Conforme a los criterios de Saber más

Las críticas hacia por la pobre actuación de Julio Bascuñán como árbitro de la derrota ante Brasil han sido fulminantes. Entre otras, con el partido ya avanzando y en medio de sus errores en el Nacional, hubo un detalle que salió a la luz: el colegiado había nacido en Chile, rival de la selección peruana en la tercera fecha. Como era de esperar, este se volvió en uno de los puntos más fuertes en la crítica, más allá de que nadie se dio cuenta en la previa. Entre las opciones que se dieron, una era traer árbitros de otras confederaciones.

¿Esto es posible? Según el punto 1 del artículo 10 en el Reglamento FIFA de la Fase Preliminar a Qatar 2022, el árbitro principal y los asistentes que actuarán en cada partido se elegirán de la lista internacional de árbitros de la FIFA en vigor. No se especifica si es del mismo continente o no del partido en juego, pero por un tema logístico es más sencillo que ocurra así. Además, se da a entender que el juez debe reportar hasta el más mínimo detalle de incidencias, incluso después del partido. Este punto nos puede dejar mal parados.

¿Alguna vez la selección peruana jugó con un árbitro de una confederación distinta por Eliminatorias? Sí, y sucedió en dos procesos clasificatorios y el pasado repechaje, al ser una llave intercontinental. Son ocho partidos, en donde conseguimos cuatro triunfos, dos empates y otro par de derrotas, ambas en Lima. Los réferis eran de seis países repartidos en tres continentes, desde Jamaica hasta Arabia Saudita.

La primera vez fue el 20 de agosto de 1997. Bajo la mirada de Peter Prendergast de Jamaica, Perú goleó 3-0 a Venezuela en Barinas en las Eliminatorias al Mundial de Francia. Manuel Marengo, Julinho y Flavio Maestri anotaron los goles. Un mes después, la bicolor consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Uruguay con arbitraje de Esfandiar Baharmast de Estados Unidos. Esos tres puntos nos dejaron muy cerca de la clasificación en ese momento.

Uno de los partidos más recordados, sin dudas, sucedió el 25 de abril de 2001. Perú le robó un empate en su visita a Brasil en Sao Paulo. Romario había adelantado para la Verdeamarela, pero Juan Pajuelo igualó las acciones en favor de los nuestros. Nunca antes ni después conseguimos un punto en ese país por Eliminatorias. Abdul Rahman Al Zaid de Arabia Saudita llevó las acciones del juego. El asiático cumplió con una acción regular.

La primera derrota llegó con el mexicano Antonio Marrufo en junio de ese año. Perú jugaba por primera vez en el Monumental y cayó 2-1 ante Ecuador. En agosto, con su compatriota Felipe Ramos, le ganamos 1-0 a Colombia en Barranquilla. Uruguay llegó a Lima en setiembre y se fue con un 2-0 a su favor, fulminando las precarias opciones peruanas de clasificar a la primera Copa del Mundo del nuevo milenio. Esta vez el árbitro fue un sueco, Anders Frisk.

Perú y Nueva Zelanda se jugaban el último espacio en Rusia 2018. Por primera vez, la bicolor jugaba fuera de sudamérica por Eliminatorias y la FIFA decidió árbitros de continentes neutrales. En Wellington, quien repartió justicia fue el norteamericano Mark Geiger. El duelo quedó con empate sin goles. Pasó desapercibido que el colegiado tenía el mismo lenguaje nativo que la selección local.

El 15 de noviembre de 2017, nuestro combinado patrio regresó a la Copa del Mundo luego de casi cuatro décadas. Los dirigidos por Ricardo Gareca superaron 2-0 a los All Whites. El árbitro elegido para esta noche fue Clement Turpin de Francia. Esta fue la octava y última vez que fuimos dirigidos por uno no miembro de la Conmebol en el Pre-Mundial. ¿Será posible en los siguientes partidos? Eso sí, eso no será la solución mágica o garantía de que las cosas pueden ser mejores.

Partido Eliminatoria Árbitro Nacionalidad Venezuela 0-3 Perú Francia 1998 Peter PREDERGAST Jamaica Perú 2-1 Uruguay Francia 1998 Esfandiar BAHARMAST EE.UU. Brasil 1-1 Perú Corea-Japón 2002 Raham AL ZAID Arabia Saudita Perú 1-2 Ecuador Corea-Japón 2002 Antonio MARRUFO México Colombia 0-1 Perú Corea-Japón 2002 Felipe RAMOS México Perú 0-2 Uruguay Corea-Japón 2002 Anders FRISK Suecia Nueva Zelanda 0-0 Perú Rusia 2018 Mark GEIGER EE.UU. Perú 2-0 Nueva Zelanda Rusia 2018 Clement TURPIN Francia

