Conforme a los criterios de Saber más

Decir que empatar en Brasil es como una victoria para Perú no es ser conformista. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Scratch nunca ha perdido de local por Eliminatorias (42 triunfos y 12 empates). Recordar y -¿por qué no?- celebrar las hazañas en tierras brasileñas tampoco es malo: en total cuatro (2V y 2E). La más grande fue en 1975, cuando el ‘Loco’ Cassaretto y Teófilo Cubillas silenciaron el Mineirao por la ida de las semifinales de una Copa América que ganamos. Pero hace dos décadas, la Bicolor pudo sacarle un punto al pentacampeón por las clasificatorias. El único y el último hasta ahora para nosotros. Este jueves (7:30 p.m.), el Perú de Ricardo Gareca, ese que rompió rachas en Quito y Asunción, va en busca de la épica. Un punto vale por tres; tres, por mil.

“Fue uno de los que más disfruté y, para mí, uno de los que mejor jugué defendiendo a la blanquirroja. No siempre se saca en Brasil un buen resultado”, nos afirma Miguel Rebosio recordando aquel 1-1 en Sao Paulo. “¿Parece que fue ayer, no? Increíble que hayan pasado 20 años”, se acuerda con cierta nostalgia Juan Pajuelo, el héroe de aquella noche con su gol de cabeza.

“No soy mucho de vivir del pasado, pero cada cierto tiempo recuerdo ese partido y me llena de alegría. Primero porque defendí al seleccionado de mi país, que de por sí ya es un logro, y segundo porque tuve la posibilidad de marcarle a Brasil en su casa y que el gol sirva para regresarnos con un punto”, añade Pajuelo, quien hoy es el único futbolista de la selección que le marcó a la Canarinha de visita por Eliminatorias. “Me encantaría que se corte esa racha”, nos dice. Esa misión casi imposible la tiene Gianluca Lapadula, nuestro goleador, este jueves.

Juan Pajuelo celebrando el gol que le dio el empate a Perú en Brasil. Detrás de él, Nolberto Solano, hoy parte del comando técnico de Ricardo Gareca. (Foto: Agencias)

A aquel partido jugado el 25 de abril de 2001 en el Morumbí, la Blanquirroja necesitaba un buen resultado para mantener viva la llama de la clasificación al Mundial Corea-Japón 2022. Una situación similar a la que se vive actualmente con el equipo de Ricardo Gareca. En ambas ocasiones, el combinado nacional llegó al gigante amazónico en el séptimo puesto de las Eliminatorias.

Julio César Uribe, quien había asumido como técnico en reemplazo de ‘Pacho’ Maturana, mandó al campo a Miguel Miranda, Nolberto Solano, Miguel Rebosio, Juan Pajuelo, Percy Olivares, Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Darío Muchotrigo, Martín Hidalgo, Roberto Palacios y Flavio Maestri. El XI más resaltante de Perú en ese entonces.

“ Ese día hubo un cambio en la alineación. El profesor decidió variar el habitual 4-4-2 por una línea de cinco atrás y de verdad pudimos cerrar los espacios al equipo brasileño . Obviamente que ellos, por ser locales y por la clase de jugadores que tienen, generan muchas ocasiones de gol, pero no lo hicieron como comúnmente lo suelen hacer. También hubo grandes intervenciones del ‘Cabezón’ Miranda, que lamentablemente hoy ya no está con nosotros, y una buena actuación de la defensa”, analiza Pajuelo, entrenador de menores en Universitario de Deportes.

La Selección Peruana tendrá un duro reto. Se enfrentará a uno de los equipos más fuertes del mundo, Brasil. Sin embargo, Ricardo Gareca es uno de los pocos entrenadores que le ha podido ganar en dos oportunidades al Scratch.

Perú sufrió el duelo. Pero lo aguantó hasta después del primer tiempo. A los 65 minutos, Romario logró romper la paridad. En ese momento todo era felicidad para los brasileños que se desconcentraron en un tiro libre. A los 77′, Gustavo Tempone mandó un centro y el defensor puso la cabeza para vencer a Rogerio Ceni. Silencio absoluto. Y pifias también.

“ La gente los empezó a abuchear, estaban molestos . Pasa que Brasil, por toda la historia que lleva sobre sus espaldas, tiene otra presión. Se molestaron los hinchas y nosotros aprovechamos eso para cerrar el partido en empate”, asegura Rebosio.

La estrategia del ‘Diamante’

Mundialista, figura en Perú, Italia, Colombia y México; Julio César Uribe se retiró del fútbol en 1994 y ese mismo año empezó la carrera de técnico que aún conserva (es DT de Alianza UDH de la Liga 1). Con la experiencia de ser un crack como jugador, el ‘Diamante’ agarró la selección peruana en el 2000 tras la salida de Francisco Maturana. Y para sacarle un punto a Brasil tuvo una estrategia que no falló.

“ El profesor Uribe nos dio un balón a cada uno de los que iba a arrancar y nos dijo que ni bien entremos al campo se la tiremos a la tribuna . Un gesto para ganarnos a la hinchada para que no nos presionen tanto y darnos confianza”, cuenta Pajuelo.

“No llamó mucho la atención la estrategia del técnico, pero nos ayudó bastante a estar con la moral al tope. Fue un acto de conchudez eso de entregarle algo a los brasileños y en su cancha, como ponerle a su propia gente en contra. Se sorprendieron y al final funcionó creo”, agrega el ‘Conejo’.

Y sí, funcionó. Pero no solo por el hecho de darles un presente a once de las 55 mil personas que asistieron aquel día al Mineirao, sino porque detrás de todo había mucha molestia con el técnico local. No lo querían, el equipo jugaba mal y ellos la torcida lo hacía notar cada vez que podía.

Leao, de ídolo a villano

Considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, campeón del mundo con Pelé en México 70 y multicampeón con distintos equipos brasileños; Emerson Leao tomó las riendas del seleccionado nacional en el 2000, mismo año que Julio César Uribe. Pero sus cuestionables decisiones le pasaron factura.

Para el choque ante Perú, el entrenador no citó a varias figuras, entre ellas Rivaldo. Tampoco llamó a Roberto Carlos ni Cafú. Los tres, uno en el Barcelona, otro en el Real Madrid y el tercero en la Roma, fueron titulares absolutos en las Eliminatorias rumbo a Francia 1998.

Antes de dar a conocer la lista, Leao ya había avisado que la convocatoria podría sorprender a algunos, aunque se justificó diciendo que conocía a los futbolistas que iba a convocar y confiaba ciegamente en ellos.

Juan Pajuelo supera a Lucio para poner el 1-1 ante Brasil. Foto: GEC.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Gianluca Lapadula, el delantero que deja desde el alma hasta los dientes por la selección peruana

El once titular que presentó el Scratch ante Perú fue el siguiente: Rogerio Ceni, Alessandro, Lucio, Edmilson, Leomar, César, Marcelinho, Vampeta, Ewerthon, Ricardinho, Romario. De ellos, solo Lucio (Bayer Leverkusen) y Vampeta (PSG) jugaban en el extranjero.

En junio de 2001, dos días después de caer ante Australia por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, Emerson Leao fue despedido. “Tras un vejamen más de la selección brasileña, la CBF decidió no esperar más para la dimisión de Leao”, señaló el diario Folha de Sao Paulo, que calificó de “vergüenza” para el país la caída ante los oceánicos.

Luiz Felipe Scolari asumió como entrenador, arregló la situación crítica llamando a los mejores jugadores y los llevó al Mundial de Corea-Japón en el tercer puesto. Solo dos veces el Scratch llegó a una Copa del Mundo en esa posición: en 1958 y 2002. Aunque eso no importó al momento de levantar el quinto título mundial en el estadio Yokohama de Japón.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

La selección peruana logró recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2002 tras vencer en un discreto partido a Venezuela. Ahora buscará obtener otro resultado positivo frente a Brasil.